أحمد داود وعلا رشدي يخطفان الأنظار في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

بإطلالة مميزة وأنيقة، خطف أحمد داود وزوجته علا رشدي الأنظار على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 43، وظهر داود ببدلة زرقاء بتوقيع اورانج سكوير كما تألقت علا رشدي بفستان اسود.

الإحصائية الكاملة للأفلام المشاركة

كشف محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، عن الإحصائية الكاملة للأفلام المشاركة ضمن فعاليات الدورة الـ 43،

وقال "حفظي"، خلال المؤتمر الصحفي، إن إجمالي عدد الأفلام المشاركة هذا العام ضمن فعاليات المهرجان هو111فيلما، يمثلون 63 دولة حول العالم، وهي مقسمة كالآتي:" 76 فيلما طويلا، 22 فيلما قصيرا".

وأوضح رئيس المهرجان، أن عروض الأفلام مقسمة كالآتي: "27 عرض عالمي أول، 7 أفلام عرض دولي أول، 44 فيلما عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و15 فيلما يعرض للمرة الأولى في الدول لعربية وشمال أفريقيا".

فيلم افتتاح مهرجان القاهرة 43

اختيار مهرجان القاهرة الفيلم الأسباني "المسابقة الرسمية" كفيلم افتتاح الدورة الـ 43، يُعرض الفيلم لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو فيلم روائي طويل من إخراج ماريانو كوهن، وجاستون دوبرات، ومن بطولة بينيلوبي كروز، أنتونيو بانديراس، وأوسكار مارتينيز.

تدور أحداث الفيلم حول رجل أعمال ملياردير يقرر أن يصنع فيلما ليترك بصمته، بحثا عن الأهمية والمكانة الاجتماعية.

اللقاح شرط لحضور الفعاليات

كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن الإجراءات الاحترازية، التي من المنتظر أن يتم تطبيقها والالتزام بها خلال فعاليات الدورة الـ 43، التي ستنطلق في الفترة من 26 نوفمبر الجاري، وحتى 5 ديسمبر المقبل.

وقالت سارة بسادة، نائب المدير التنفيذي للمهرجان، إن الشعار الذي سترفعه الدورة الـ 43، هو "التطعيم للجميع"، حيث سيتم تطعيم كل العاملين والمشاركين ضمن المهرجان.

ولفتت إلى أن الضيوف الأجانب سيكونون مطالبين أيضَا بتلقي اللقاح، مؤكدة على أنه في حالة ثبوت عدم تلقيهم له، فإنهم سيكونوا مطالبين بعمل تحليل Pcr، كل 72 ساعة، وهو ما ينطبق أيضًا على الجمهور المصري الذي سيتردد على فعاليات الدورة المقبلة.

في نفس السياق، كشفت نائب المدير التنفيذي، عن أنه من المقرر أن يكون هناك مركز للتطعيم في دار الأوبرا المصرية، ومن المنتظر أن يبدأ العمل به خلال أيام ليكون هناك فترة كافية للتطعيم قبل انطلاق فعاليات المهرجان

فيما أكدت أنه سيكون هناك أكشاك لتسجيل اللقاح، وذلك ليس في دار الأوبرا فقط وإنما في كل الأماكن التي ستستضيف فعاليات المهرجان بما فيهم فندق إقامة الضيوف، ومركز التحرير الثقافي.