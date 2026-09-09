نقيب الفلاحين يحسم الجدل: منصبي بالانتخاب وليس التعيين

حسم حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، الجدل بشأن طريقة اختيار نقيب الفلاحين، مؤكدًا أن المنصب يأتي بالانتخاب وليس بالتعيين.

اختيار نقيب الفلاحين

وأوضح أبو صدام خلال تصريحات تليفزيونية أن النقابة العامة للفلاحين نقابة مستقلة تأسست عام 2011، مشيرًا إلى أن اختيار نقيب الفلاحين يتم من خلال مجلس إدارة النقابة عن طريق النقابات الفرعية.

وشدد على أن الدولة لا تتدخل في اختيار مجلس الإدارة أو نقيب الفلاحين، مؤكدًا أن النقيب يأتي من خلال العملية الانتخابية داخل النقابة.

وقال أبو صدام، ردًا على سؤال حول ما إذا كان منصب النقيب يأتي بالانتخاب أم الاختيار: «آه، بالانتخاب»، مؤكدًا مرة أخرى أن الأمر ليس تعيينًا.

خدمة الفلاحين والعمل على حل مشكلاتهم

وأشار إلى أن عمله النقابي يأتي في إطار العمل التطوعي، موضحًا أن أعضاء النقابة يعملون في مجالات أخرى، لكنهم يخصصون جزءًا من وقتهم لخدمة الفلاحين والعمل على حل مشكلاتهم.

وأضاف أن هذا العمل يستهدف خدمة الفلاحين والدولة على قدر المستطاع، مؤكدًا أن العمل النقابي بالنسبة له يمثل وسيلة لخدمة الفلاحين والدفاع عن مصالحهم.