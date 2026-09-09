نقيب الفلاحين: الفلاح المصري هو الأمن الغذائي لمصر.. ونطالب بصندوق تكافل زراعي

أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن الفلاح المصري يمثل عنصرا أساسيا في تحقيق الأمن الغذائي لمصر، مشددا على أهمية دعم المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج الحديثة، إلى جانب وضع آليات لحمايتهم من الخسائر التي قد يتعرضون لها.

وقال أبو صدام، خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»: «الفلاح المصري الجبهة الداخلية للدولة، أنتم الأمن الغذائي المصري، أنتم الإيد الخشنة اللي إحنا بنعتز بيها وبنبوسها على أساس إن هي بتوكل كل الأيادي المصرية».

وأضاف: «الفلاح المصري يجب أن يعتز ويفخر بأنه فلاح، مصر من قديم الأزل قامت على الزراعة، والزراعة يعني فلاح، لولا الفلاح كانت مصر محتلة، لأن تشبثه وتمسكه بالأرض هو اللي بيقوي الجبهة الداخلية، وهو سر قوة مصر، الجيش الأخضر المصري زارع الأمل».

وأوضح: « النهارده عيد جيش من الشعب المصري من الفلاحين، بيقدموا كل يوم العرق علشان يطلعوا لنا منتجات غذائية، أجود منتجات في العالم، وبنصدر حوالي 10 ملايين طن من الخضروات والفواكه من أيدي الفلاحين إلى 170 دولة حول العالم».

وتابع: « عايزين إنشاء صندوق تكافل زراعي، عشان لما يحصل ضرر للفلاح يبقى فيه صندوق يعوضه، وعايزين الزراعة التعاقدية تتعمم على كل المحاصيل، وتوفير المستلزمات الزراعية من معدات وأسمدة وتقاوي ومبيدات وخلافه، بكميات كافية وأسعار مناسبة».