محمد صلاح ضمن قائمة الفيفا لـ أكثر اللاعبين مشاركة فى عام واحد

حل محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي فى الإحصائية الصادرة عن مركز الدراسات الرياضية السويسري الشريك التعليمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضمن قائمة اكثر اللاعبين مشاركة فى عام واحد.

وجاء نجم فريق ليفربول الإنجليزى بقائمة أكثر اللاعبين مشاركة في الفترة من 15 نوفمبر 2020 وحتى الوقت نفسه من العام الجاري في البطولات الكبرى سواء الدوري أو الكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا حيث تصدر الفرعون المصري ترتيب لاعبي الريدز بواقع 4448 دقيقة.

وتصدر القائمة البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد بواقع 5103 دقيقة، فيما جاء روبين دياز نجم مانشستر سيتي في المرتبة الثانية برصيد 4982 دقيقة.



وحل ثالثاً النجم الهولندي فرانك دي يونج لاعب برشلونة الإسباني ثالثاً في القائمة بواقع 4715 دقيقة مع النادي الكتالوني بينما تواجد الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان رابعا بواقع 4484 دقيقة خلال العام نفسه.



وجاء كارلوس كاسيميرو لاعب ريال مدريد الاسباني في القائمة بالمركز السادس في الترتيب بواقع 4417 دقيقة، يليه سابعاً أنطونيو روديجر لاعب تشيلسي الإنجليزي بعدد دقائق بلغ 4214.



واحتل دانيل ودا سيلفا لاعب يوفنتوس الإيطالي المركز الثامن بعدد نقاط بلغ 4092 دقيقة، وجاء تاسعاً كوكي لاعب أتلتيكو مدريد الاسباني برصيد 4033 دقيقة وفى المركز العاشر الألماني توماس مولر لاعب بايرن ميونخ الألماني بواقع 4030 دقيقة.

محمد صلاح على رادار ريال مدريد

يذكر ان تقارير صحفية، أكدت أن محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي، ينتظر اتصالًا من نادي ريال مدريد الإسباني، للتفاوض حول إمكانية انتقاله للفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب موقع “ برنابيو ديجيتال” الإسباني، فإن محمد صلاح على تواصل بالفعل مع إدارة نادي ريال مدريد، وأن اللاعب ينتظر أي تحرك رسمي من الفريق الإسباني، للتفاوض حول رحيله عن ليفربول الصيف المقبل.

وأشار الموقع إلى أن عملية التفاوض مع محمد صلاح معُقدة وثانوية بالنسبة لنادي ريال مدريد، رغم أن اللاعب ينتهي عقده مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل.

وأضاف الموقع أن التعاقد مع محمد صلاح ليس أولوية بالنسبة لريال مدريد، حيث أن النادي يرغب في التعاقد مع كيليان مبابي جناح نادي باريس سان جيرمان، ويأتي محمد صلاح كبديل حال فشل التعاقد معه.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل، حيث مازال النادي الإنجليزي يماطل في تلبية مطالب “ الفرعون” المصري