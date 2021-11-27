توفير حضانة.. قارئة تستغيث بصدي البلد لعلاج إبنها الرضيع

ارسلت القارئة هبة مجدي تستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد لتوفير حضانة لابنها.

وقالت مجدي في استغاثتها" ابني طفل رضيع ويعاني من الصفراء بنسبة 20 درجة ويوجد وميكروب بالدم وفقدان فب الا واعي ويحتاج إلى حضانة وتكاليف المستشفى كبيرة وتم دفع جزاء كبير من مصاريف المستشفى كل يوم المبلغ بيزيد وانا استلفت من كل الناس لعلاج ابني ومش لقيه حد تاني يسلفني ومبقاش في حاجه ابعها تاني للتواصل مع مقدمة الشكوى ٠١٢١٠٠٤٠٢٥١.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.