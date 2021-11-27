نعتذر للجماهير.. حمدي النقاز يتحدث عن هزيمة أهلي جدة أمام النصر

أكد التونسي حمدي النقاز لاعب فريق الأهلي السعودي، أن فريقه لم يقدم مباراة كبيرة في المواجهة التي خسرها 1-2 أمام النصر ضيفه الجمعة، مشيرا إلى أنهم كفريق افتقدوا إلى التركيز خلال مجريات اللعب.

وقال النقاز في تصريحاتنقلتها صحيفة “الرياضية” السعودية: «لم يحالفنا الحظ أمام النصر وأضعنا فرص عديدة خاصة في الشوط الأول».

وتابع: «حقيقة لم نقدم مباراة كبيرة خاصة في خط الهجوم، ولم يكن هناك تركيز ونعتذر للجماهير على الخسارة خاصة أنها ظلت تدعمنا في كل لقاء».

وبشأن مستقبله مع الفريق قال النقاز:«بدأت اتأقلم وانسجم مع الفريق من مباراة لأخرى ولازال الموسم أمامنا طويل لأقدم الإضافة المطلوبة للفريق خلال الفترة المقبلة».

واختتم اللاعب التونسي حديثه بأنهم كلاعبين تأثروا بعد الخسارة موضحًا: «لكنها لن تؤثر على مستقبل الفريق ونحن كلاعبين متكاتفون مما يجعلنا نتجاوز هذه المرحلة ونستعد للقادم».

وخسر الأهلي مواجهة الكلاسيكو أمام النصر بنتيجة1-2 ضمن مباريات الجولة الـ13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الأهلي السعودي في الوقت الحالي المركز التاسع برصيد 15 نقطة، من 13 جولة من عمر الدوري السعودي للمحترفين.