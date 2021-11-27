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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن تكشف حقيقة تعليق الحضور بالمدارس والتوجه لـ التعليم عن بعد

صدى البلد

أكد الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم ومدير التعليم العام بالأردن الدكتور أحمد المساعفة، أن ما يتم تداوله حول نية الوزارة التوجه للتعليم عن بعد الأسبوع المقبل غير صحيح.

وقال المساعفة، بحسب وسائل إعلام أردنية، إن التعليم سيكون وجاهيا.

وقال الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسئول ملف كورونا عادل البلبيسي، السبت، إنه لم يتم رصد أي حالة إصابة بفيروس كورونا المتحور "أوميكرون" في الأردن حتى الآن.

وأضاف أن "الوزارة تراقب الوضع الوبائي في المملكة وعلى الحدود بعد فرض شروط على القادمين من دول أفريقية".

وشدد البلبيسي على ضرورة أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا والجرعة الثالثة المعززة لمن تنطبق عليهم الشروط لمنع انتشار الفيروس.

وأعلنت وزارة الداخلية منع دخول غير الأردنيين القادمين من دول أفريقية إلاّ بعد مرور 14 يوما على مغادرتهم لهذه الدول إلى دول أخرى لا يتواجد فيها المتحور الجديد، اعتبارا من الأحد المقبل.

وسيخضع الأردنيون القادمون من هذه الدول للحجر المؤسسي لمدة 14 يوما وعلى نفقتهم الخاصة وبغض النظر عن نتيجة فحص الكشف عن كورونا في المطارات الأردنية أو في الدول القادمين منها.

وقالت وزارة الداخلية إنها اتخذت إجراءات احترازية بحق القادمين من دول (جنوب أفريقيا، ليسوتو، زيمبابوي، موزمبيق، نامبيا، إسواتيني، بتسوانا)، اعتباراً من الأحد المقبل الموافق 28 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.

وصنّفت منظّمة الصحّة العالميّة الجمعة، المتحوّرة الجديدة لكورونا التي رُصدت أوّل مرّة في جنوب إفريقيا على أنّها "مقلقة" وأطلقت عليها اسم "أوميكرون".

وقالت مجموعة الخبراء المكلّفة متابعة تطوّر الجائحة إنّه "تمّ إبلاغ منظّمة الصحّة العالميّة عن المتحوّرة بي.1.1.529 لأوّل مرّة من جانب جنوب أفريقيا في 24 نوفمبر 2021، تحتوي هذه المتحوّرة على عدد كبير من الطفرات، بعضها مقلق".

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الأردن الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة لتعليم عن بعد اوميكرون

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