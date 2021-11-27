الإمارات.. دبي الخامسة عالميا بمؤشر "المدن القوية"

تقدمت إمارة دبي إلى المركز الخامس عالميا مع احتفاظها بالمركز الأول عربيا في "التفاعل الثقافي" ضمن مؤشر "المدن العالمية القوية 2021.

ويرصد معيار التفاعل الثقافي في المؤشر الصادر عن معهد الاستراتيجيات الحضرية - مؤسسة "موري ميموريال" اليابانية، أداء المدن من حيث الريادة، والجذب السياحي، وعدد المنشآت الثقافية وتوفر وسائل راحة الزائرين والقدرة على التواصل، فيما احتفظت دبي بصدارتها كذلك عربيا ضمن معيار الاقتصاد، بينما تقدمت ستة مراكز عالميا لتسبق مدنا عالمية كبرى مثل سول ومدريد وفيينا وهلسنكي وغيرها.

وثمن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، "هذا الإنجاز العالمي الجديد لإمارة دبي الذي جاء نتيجة للجهود الكبيرة التي تبذل والعمل الجاد.. منوها بنتائج المؤشر التي تظهر مدى الازدهار الحاصل في البيئة الثقافية في دبي مقارنة بأقوى مدن العالم، والتنوع الثري الذي تمتاز به".

وأضاف أن ذلك يأتي "في ظل اهتمام وعناية كبيرة من قبل حكومة دبي بتدعيم ركائز الاقتصاد الإبداعي وتنميتها، وتوفير جميع المعطيات التي تكفل للحياة الثقافية تطورها وتميزها وتنوعها، عبر محاور عدة من أهمها المزاوجة بين اكتشاف وتطوير المواهب المحلية واستقطاب أفضل الطاقات المبدعة من مختلف أنحاء العالم ومنح الجميع المساحة الكافية للإبداع، في أجواء تشجع على استحداث الأفكار الخلاقة وتحفز على إيجاد نموذج عالمي للتفاعل الثقافي الإيجابي، الذي ينعكس بدوره على إثراء الحياة الثقافية للمجتمع".

وقال إن منظومة العمل الثقافي في دبي تتقدم من نجاح إلى نجاح برؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وبقيادة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وبجهودها وتواصلها المستمر مع المجتمع الثقافي في دبي.. والأسس الراسخة والإمكانات المتطورة التي يقوم عليها اقتصادنا وما يتسم به من تنوع ومرونة عناصر تؤكد قدرته على مواصلة النمو وارتقاء مراتب أعلى من التنافسية.