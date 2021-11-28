مدير معابد الكرنك يكشف كواليس احتفالية طريق الكباش..فيديو

قال الطيب غريب مدير معابد الكرنك، إن مصر كانت عروس حفل نقل الكباش بالأقصر، مؤكدا أن طريق الكباش هو اقدم طريق تاريخي في العالم ويشهد علي مصر منذ 3000 سنة.

واضاف الطيب غريب خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " إن أعمال تجهيزات الحفل كانت تستمر اكثر من 18 ساعة يوميا ، مؤكدا أن اكثر من 400 فرد كان يعملون علي إقامة أعمال الاحتفالية .

وأوضح الطيب غريب، إن رئيس الوزراء كان يزور الأقصر شهريا وربما مرتين في الشهر لمتابعة إعمال الاحتفالية بالإضافة إلي تواجد وزير السياحة باستمرار.