اقتصاد عمان|14.9% ارتفاع أسعار المنتجين في سلطنة عُمان خلال الربع الثالث

سجّل الرقم القياسي لأسعار المنتجين في سلطنة عُمان خلال الربع الثالث من العام الجاري ارتفاعًا بنسبة 14.9 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020م.

وقال تقرير صادر عن وكالة الانباء العمانية الرسمية، إن أسعار المنتجات غير النفطية قادت هذا الارتفاع بنسبة 16.3 بالمائة، كما ارتفعت منتجات النفط والغاز بنسبة 14.6 بالمائة، وفقًا لما أشار إليه آخر البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

ويُعزى ارتفاع أسعار منتجات النفط والغاز إلى ارتفاع أسعار منتجات النفط المكرر بنسبة 41.0 بالمائة وارتفاع منتجات النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 11.0 بالمائة، أما ارتفاع أسعار المنتجات غير النفطية فيُعزى إلى ارتفاع أسعار مجموعة الصناعات التحويلية بنسبة 21.1 بالمائة وارتفاع أسعار مجموعة التعدين والكهرباء والماء بنسبة 0.9 بالمائة.

في مجموعة الصناعات التحويلية ارتفعت أسعار المجموعات الفرعية بنسب متفاوتة، حيث ارتفعت أسعار المنتجات المعدنية والماكينات والمعدات بنسبة 39.9 بالمائة، وارتفعت أسعار منتجات سلع أخرى قابلة للنقل بنسبة 16.1 بالمائة، وأسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والمنسوجات بنسبة 11.7 بالمائة.

وفي مجموعة المنتجات المعدنية والماكينات والمعدات ارتفعت أسعار كل من منتجات خام ومنتجات الحديد أو الصلب أو الألمنيوم بنسبة 48.2 بالمائة، ومحولات الطاقة وأجهزة توزيع الكهرباء والكابلات بنسبة 45.2 بالمائة، والمنتجات المصنوعة من الحديد أو الصلب أو الألمنيوم بنسبة 19.9 بالمائة، وأسطوانات مضغوطة فارغة بنسبة 20.1 بالمائة، وسخانات ماء بنسبة 14.5 بالمائة، ووحدات تكييف ومرشحات زيوت السيارات بنسبة 0.5 بالمائة.

وفي مجموعة سلع أخرى قابلة للنقل ارتفعت أسعار كل من المنتجات الكيميائية بنسبة 36.2 بالمائة ومنتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 6.6 بالمائة، ومنتجات نفايات حديدية مُعاد صهرها بنسبة 6.1 بالمائة، فيما انخفضت منتجات الزجاج والاسمنت والرخام بنسبة 1.1 بالمائة.

أما في مجموعة المنتجات الغذائية والمنسوجات فقد ارتفعت أسعار منتجات الأسماك والفواكه والخضروات والزيوت بنسبة 27.5 بالمائة، وأسعار منتجات الألبان بنسبة 8.8 بالمائة، ومنتجات المخابز ومنتجات غذائية أخرى بنسبة 5.0 بالمائة.