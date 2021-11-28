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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسعر أرخص.. هواوي تطور جيل جديد من الهواتف ينافس سامسونج Galaxy Z Flip3

هواتف قابلة للطي
هواتف قابلة للطي

بدأت شركة هواوي Huawei، الإنتاج الضخم للجيل التالي من هواتفها القابلة للطي في شهر نوفمبر الجاري، حيث تعمل الشركة الصينية على تطوير طراز جديد قابل للطي بشكل أفقى، ينافس هاتف Galaxy Z Flip 3 من سامسونج.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، كشفت شركة Zhaoli Technology الصينية، أنها بدأت تصنيع فواصل الشاشة الخاصة بجيل جديد من الهواتف القابلة للطي لأحد عملاءها.

 

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ولم يذكر التقرير اسم الشركة التي تم تصنيع المفصلات لأجهزتها، ولكن بعد مراقبو الصناعة أكدوا على أنها يتم تصنيعها لصالح "هواوي"،  وأشاروا إلى أن المفصل تم تصنيعه بتكلفه أرخص.

Galaxy Z Fold


إصدارات قابلة للطي تنافس هواتف سامسونج الرائدة

وفي الوقت الحالى، تركز جميع العلامات التجارية الكبرى جميع مواردها لتطوير طرازاتها الخاصة القابلة للطي، وهو مجال تحل فيه سامسونج المركز الأول، لذا تعتزم هواوي طرح هاتفها المطوى القادم بسعر أرخص لمنافس أجهزة الشركة الكورية الجنوبية باهظة الثمن، حيث تبلغ تكلفة الهواتف القابلة للطي ضعف سعر الهاتف الذكي العادي.

الجدير بالذكر أن هاتف سامسونج Galaxy Z Flip3 انطلق بسعر معقول، لذا تمكنت الشركة الكورية الجنوبية من بيع أكثر من مليون وحدة خلال40 يومًا فقط، لذلك تخطط عملاقة التقنية  لزيادة شحنات الهواتف القابلة للطي من 7 ملايين إلى 13 مليون بحلول عام 2022، بما في ذلك 4 ملايين طراز Galaxy Z Fold و 9 ملايين طراز Galaxy Z Flip.

Samsung
هاتف سامسونج Galaxy Z Flip3
هواوي الهواتف القابلة للطي هاتف Galaxy Z Flip 3 Huawei هاتف Mate X2 سامسونج

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