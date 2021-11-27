بـ 5 كاميرات.. هواوي تعلن رسميا نجم الفئة المتوسطة Nova 8 SE 4G

كشفت شركة هواوي Huawei، بهدوء عن هاتفها الذكي الأحدث Nova 8 SE 4G، ويدعم الإصدار الجديد الذي يمثل أحدث طرازات سلسلة نوفا متوسطة الفئة التي تعتبر من أكثر هواتف الشركة الصينية شعبية، شبكات الجيل الرابع 4G، حيث يتم تشغيله بواسطة معالج Kirin 710A، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 66 وات.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يختلف إصدار 4G من هاتف هواوي Nova 8 SE، عن إصدار Huawei nova 8 SE 5G من حيث المعالج ولكنه يحتفظ بباقية المواصفات ذاتها.



مواصفات نجم الفئة المتوسطة من هواوي Nova 8 SE 4G

يمتاز هاتف هواوي Nova 8 SE 4G، بشاشة مسطحة من نوع OLED، وبقياس 6.5 بوصة، وبجودة عرض FullHD، يتميز الهاتف بقارئ لبصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة والتي تحتوي على نوتش قطرة ماء أعلى منتصفها مخصص للكاميرا الأمامية.

ويتمتع هاتف هواوي Nova 8 SE 4G، بمجموعة 5 كاميرات، تضم كاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا خلفية رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، متصلة بمستشعر بدقة 8 ميجابكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجابكسل لبيانات العمق، مع فلاش LED يوجد في منتصف جزيرة الكاميرا.



ويحتوي إصدار 4G من هاتف هواوي Nova 8 SE، على بطارية بقوة 3800 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66 وات، يتم شحنها عبر منفذ USB-C، ويتمتع الهاتف بميزات مناسبة لتوفير الطاقة.

ونظرا لأن لإطلاق الهاتف في الصين، يعملNova 8 SE 4G بنظام تشغيل هواوي HarmonyOS 2، ويتوفر الهاتف في 4 ألوان مميزة هي: الأزرق، والفضي، والأسود، والأبيض.

ويباع هاتف هواوي Nova 8 SE 4G، مقابل سعر حوالي 330 دولار أمريكي (أي ما يعادل 5 آلاف و100 جنيه مصري)، مع اكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.