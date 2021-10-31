هاتف الموسم بمميزات عصرية.. كل ما تريد معرفته عن هواوي نوفا 9

أطلقت شركة هواوي Huawei، مؤخرا هاتفها الجديد كليا nova 9، والذي يطلق عليه لقب الهاتف الرائد العصرى ملك الكاميرا، حيث تأتي هذه الجوهرة الأحدث بتصميم مذهل مع كاميرا فائقة الاستشعار بدقة 50 ميجابكسل.

وبحسب ما ذكره موقع "gadgetsnow"، يأتي هاتف هواوي العصرى nova 9، ببطارية كبيرة تقنية الشحن السريع uperCharge، من الجيل التالي والتي تتيح لك القيام بأكثر من شيء على أجهزة متعددة في وقت واحد.



مميزات هاتف هواوي نوفا 9

تصميم مذهل

يأتي هاتف nova 9 بتصميم مميز وجذاب، حيث يتميز بشاشة منحنية من نوع OLED، بقياس 6.57 بوصة، وبجودة عرض FHD +، وتبلغ دقتها 1236 x 2676 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، يمكنها عرض 1.07 مليار لون.

كاميرا فائقة الرؤية

وزودت هواوي هاتف nova 9، بنظام كاميرا Ultra Vision Al رباعي، بما في ذلك مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، جنبًا إلى جنب مع كاميرا 8 ميجابكسل ذات زاوية عريضة للغاية ووحدتين 2 ميجابكسل للقطات الماكرو وتتبع العمق، مع كاميرا أمامية مزدوجة بقياس بدقة 32 ميجابكسل.

هواوي هاتف nova 9



بطارية كبيرة

يحتوي هاتف هواوي nova 9، على بطارية بقوة 4300 مللى أمبير في الساعة، ويمتاز بسرعة شحن خارقة تصل إلى 66 وات، تدعى هواوي أن الهاتف يحتاج إلى 15 دقيقة فقط للشحن من 0 إلى 53٪، و38 دقيقة للوصول إلى 100%.

تجربة مستخدم ملهمة

يعمل هاتف هواوي nova 9، بواجهة المستخدم EMUI 12، والتي توفر تجربة مستخدم مباشرة وسلسة وآمنة وموثوقة سوا للعمل أو الدراسة، وكما يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج من نوع Snapdragon 778G 4G، من إنتاج شركة كوالكوم بدقة تصنيع 6 نانومتر.

ويأتي هاتف هواوي نوفا 9، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، ويعمل الهاتف الرائد بنظام التشغيل الصيني HarmonyOS 2.0.

سعر هاتف هواوي نوفا 9

يتوفر هاتف nova 9، بألوان الأزرق والأسود والأخضر والبنفسجي، مقابل سعر 542 دولارا (أي ما يعادل 8 آلاف و500 جنيه مصري)، لنسخة 8 + 128 جيجابايت، بينما يبلغ سعر طراز 8 + 256 جيجابايت مقابل سعر 604 دولارات (أي ما يعادل 9 آلاف و400 جنيه مصري).