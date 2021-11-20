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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

توقعات جديدة بقرب إطلاق سلسلة هواوي MATE 50

تسريبات سابقة لإصدار
تسريبات سابقة لإصدار هواوي Mate 50 Pro

كشفت أحدث التسريبات، أن شركة هواوي Huawei، تعتزم الإعلان عن سلسلة هواتفها الرائدة الجديدة Mate 50، في حدث إطلاق عالمي من المقرر إقامته أوائل العام المقبل.

وبحسب ما كره موقع "gizchina"، أشارت بعض التقارير الأخيرة، إلى أن بعض طرازات سلسلة Mate 50 الجديدة، ستعمل بمعالج Kirin 990 من هواوي، ومن المقرر يتم تشغيل بعض الإصدارات بواسطة معالج كوالكوم من نوع 898 Snapdragon، ولكن مع هواتف 4G فقط.

 

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هواوي تطلق سلسلة Mate 50 في وقت مبكر مما كان متوقع

ووفقا لتقارير سابقة، من المتوقع أن يتم الكشف عن سلسلة Huawei Mate 50 في الربع الأول من العام المقبل، ومن المحتمل أن يتم الإعلان عن تشكيلة الهواتف الرائدة في شهر مارس.

وسوف تتميز سلسلة الهواتف المستقبلية، بشاشة أكثر أنحناء تصل إلى الجانب الخلفي للجهاز، حيث تقدم مميزات مختلفة تعمل باللمس نظرا لعدم وجود أزرار جانبية، وستنطلق هواتف Mate 50 مزودة بنظام تشغيل هواوي Harmony OS 2.0.

تصميم متوقع لسلسلة Huawei Mate 50


ومن المحتمل أن تزود هواوي هواتفها القادمة ميت 50، بتقنية الجيل الثالث من الكاميرا مما يعني أن الهواتف الرائدة ستقدم تقنية الكاميرا أسفل الشاشة.

وستتميز سلسلة Mate 50، بمواصفات قوية من بينها دعم شبكات الجيل الخامس 5G، وسيحتوي هاتف Mate 50 Pro على بطارية عملاقة بسعر 7000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 67 وات.

وسيأتى هاتف Mate 50 Pro بشاشة قياس 6.8 بوصة، من نوع OLED بدقة 2400×1176 بكسل، ستدعم معدل تحديث عال للشاشة  120 هرتز، مع مسشعر للبصمة تحت الشاشة.


وسيقدم هاتف Mate 50 Pro من هواوى كاميرا خلفية رباعية من تصميم شركة لايكا، الرئيسية ستأتى بدقة 64 ميجابكسل، وكاميرا بعدسة تليفوتوجرافية  بدقة 12 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل ومستشعر للعمق بدقة  0.4 ميجابكسل.


وسيعمل هاتف Mate 50 Pro بمعالج من نوع Kirin 9000، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلي حوالى 512 جيجابايت.

Huawei Mate 50 Pro
تسريبات سابقة لإصدار هواوي Mate 50 Pro
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