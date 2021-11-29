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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حملات مكبرة بـ الإسماعيلية.. الداخلية تضبط مخدرات بـ 6 ملايين جنيه

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى– الأمن العام- الأمن المركزى) بالإشتراك مع الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة ومديرية أمن الإسماعيلية نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بنطاق محافظة الإسماعيلية.

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عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير).. وبحوزته (عدد 300 طربة لمخدر الحشيش "وزنت 30 كيلو جرام" – مبلغ مالى – هاتف محمول).

كما تم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة القصاصين) وبحوزته (كمية لمخدر الآيس "الشابو" "وزنت واحد كيلو جرام" - كمية لمخدر الأفيون "وزنت واحد كيلو جرام" - كمية لمخدر الهيروين "وزنت 500 جرام" - كمية لمخدر الحشيش "وزنت 300 جرام" – ميزان حساس - مبلغ مالى – هاتف محمول - دراجة نارية "بدون لوحات").

كما تم إستهداف مسكن (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة  مركز شرطة القصاصين) وتبين عدم تواجده، وعثر بداخل المسكن على (كمية لمخدر الآيس "الشابو" "وزنت 500 جرام" – دراجة نارية "بدون لوحات" -مبلغ مالى – هاتف محمول).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (6,300,000) ستة مليون وثلاثمائة ألف جنيه تقريباً.

بمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية المواد المخدرة العناصر الإجرامية مكافحة المخدرات محافظة الاسماعيلية

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