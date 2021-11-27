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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كنت بأدبها.. أب ينهي حياة طفلته بالضرب المبرح في الإسماعيلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

شهدت منطقة ترعة ٥ التابعة لقرية المنايف في الإسماعيلية، حادث بشع حيث تجرد أب من مشاعر الأبوة بعدما أقدم على قتل نجلته.

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تلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، بلاغا من الأهالي بمقتل طفلة داخل منزلها بمنطقة ترعة ٥ التابعة لقرية المنايف بمركز ومدينة أبو صوير.

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وعلى فور انتقلت قوة من قسم شرطة أبو صوير على رأسها رئيس مباحث المركز ومعاونيه لمكان الواقعة وتمكنوا من ضبط المتهم.

 

وكشفت مصادر أن المتهم "محمد٠ل٠ه" ٤٢ سنة، عاطل أقدم على قتل نجلته وتدعى "رحاب".

 

وقال المتهم خلال التحقيقات، إنه كان يعاقبها ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة نتيجة الضرب المبرح، وحاول الفرار.

 

تم التحفظ على المتهم، وحرر محضر بالواقعة.

الاسماعيلية اخبار الحوادث الضرب المبرح اخبار المحافظات

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كنت بأدبها.. أب ينهي حياة طفلته بالضرب المبرح في الإسماعيلية

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