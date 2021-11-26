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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع فتاة وخطيبها وإصابة صديقتها في حادث ماساوي بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

الحادث
الحادث

لقيت فتاة عشرينية وخطيبها الشاب الثلاثيني مصرعهما في حادث انقلاب سيارة بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، بينما أصيبت صديقتها  ونقلت الي اقرب مستشفي لتلقي الإسعافات اللازمة، وتم إيداع الجثتين بمشرحة القصاصين لحين انتهاء الإجراءات اللازمة.

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وكان اللواء منصور لاشين مدير أمن الاسماعيلية، تلقي إخطارا يفيد انقلاب سيارة رقم ط ل ه 87135  طريق مصر الاسماعيلية الصحراوي مفارق سرابيوم.


أسفر الحادث عن مصرع فاطمة عبد العزيز زكي، ٢٥ سنة، مقيمة داء، وخطيبها حسين خالد، ٣٥ سنة، كما أصيبت في الحادث صديقة المنوفية رانيا غريب حسن، ٣٢ عام، مقيمة الشيخ زايد ، باشتباه ما بعد الإرتجاج اشتباه كسر بالعمود الفقري والساق اليمني بالإضافة إلي كدمات متفرقة بانحاء الجسم، حيث تم نقلها الي مجمع الإسماعيلية الطبي.

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من جهته وجه الدكتور حسن درويش، مدير مرفق الاسعاف، بالدفع بعدد من سيارات الإسعاف الي مكان الحادث ونقل الضحايا.

الاسماعيلية اخبار الحوادث اخبار المحافظات

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