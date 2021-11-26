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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بطولة الشرنوبي وحماده هلال.. بدء تصوير "عالم دبليو" أول دراما عربية عن الأبطال الخارقين

أبطال عالم دبليو
أبطال عالم دبليو

يواصل المخرج  ياسين حسن تصوير عدد  من حلقات الموسم الأول من مسلسل "عالم دبليو " الذي يعد أول دراما عربية في الشرق الأوسط تطرق لعالم " فريق الظل" أو الأبطال الخارقين بمشاركة الفنانين حمادة هلال ومحمد الشرنوبي وشريف رمزي ومحمد لطفي، والسعودي قصي خضر ومن العراق مصعب العراقي وسيف حليم، بالإضافة إلى عدد كبير من النجوم من مختلف الجنسيات العربية والاجنبية. 

تفاصيل مسلسل عالم دبليو 

وأكد المنتج العراقي سيف عريبي في تصريحات صحفية أن " عالم دبليو" هو اختصار ل " shadow Squad " او "فريق الظل"ويصنف ضمن الأعمال التي تتناول عالم ال " سوبر هيروز" أو الأبطال الخارقين ولكن يتم تنفيذه بأسلوب وتقنيات جديدة ومختلفة لاقناع وجذب الجمهور ممن سبق لهم أن شاهدوا مثل هذه الأعمال في السينما العالمية حيث تم الاستعانة على سبيل المثال بأحدث إصدارات أجهزة الجرافيك العالمية والتي لم يسبق العمل بها حتى الآن بالإضافة إلى شركات مونتاج عالمية وذلك كي يجد المشاهد الفارق الذي يجذبه ويشوقه لمتابعة حلقات واجزاء العمل بالإضافة إلى جودة التصوير والتي تضاهي سلسلة "مارفل" العالمية.

وأوضح المخرج ياسين حسن أن " عالم  W" يتم تصويره على أجزاء منفصلة متصلة وكل جزء يحتوى على عدد ٥  أو ٦ حلقات وكل حلقة مدتها من ٤٠ إلى ٥٥ دقيقة ومن المقرر أن يتم تحويل بعض الأجزاء إلى سلسلة أفلام سينمائية .

وأشار أن كل جزء يتولى بطولته أحد النجوم الذين تم الكشف عنهم حتي الآن وهم حمادة هلال ومحمد الشرنوبي والسعودي قصيى خضر .. وتم التصوير حتي الآن ما بين استديوهات وبعض المواقع في مصر والإمارات العربية المتحدة. 

" عالم W" أول  عمل درامي عربي يتناول عالم " السوبر هيرو" او الأبطال الخارقين  ويتم عرض حلقاته على أجزاء منفصلة على احد المنصات الرقمية " العالمية" ويتولى المنتج العراقي سيف عريبي إنتاج وتنفيذ العمل وهو وبطولة عدد كبير من النجوم منهم حمادة هلال ومحمد الشرنوبي و السعودي قصي خضر وشريف رمزي ومحمد لطفي ومن العراق مصعب العراقي وسيف حليم وهو من تأليف كريم أسامة وإخراج ياسين حسن واشراف  عام ماريان ألفي وملابس حسن مصطفى وديكورات أحمد فايز ومنتج فني أيمن الصياد ويتولى كل مجموعة مشاهد مدير تصوير مختلف منهم محمود بشير.

عالم دبليو الأبطال الخارقين سيف عريبي فريق الظل محمد الشرنوبي حمادة هلال

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