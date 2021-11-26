بدعوة من دكتور محمد على مارك سفير اليمن شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الملتقى الأول للمستثمرين ورجال الأعمال اليمنيين في مصر وتكون الوفد من النائب طارق الخولي والنائبة غادة علي أعضاء مجلس النواب والنائب أحمد قناوي عضو مجلس الشيوخ ومحمد سيف أبو النجا عضو التنسيقية.

‎في البداية وجه السفير اليمنى الشكر لنواب التنسيقية مؤكداً بأن هناك حرص شديد من قبل المستثمرين اليمينيين على اغتنام فرص الاستثمار فى مصر.

‎ووجه السفير الدعوة لاستضافة وفد التنسيقية وعمل جلسة حوار مصغرة لوضع اجندة تعاون في الفترة المقبلة.



‎قالت النائبة غادة على عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن وجودنا اليوم كنواب للتنسيقية يعكس ايمان الطرف اليمني باننا نقدم سياسة بمفهوم جديد من خلال برلمان بمفهوم جديد . نقدم سياسة تنموية وندعوكم لمشاركتنا واقع الجمهورية الجديدة، كنواب للتنسيقية نهدف دائماً لوضع أجندة عمل مشتركة بناء على ادوارنا في الجانب التشريعي والرقابي، فعلى الجانب التشريعي نقوم الان في مجلس النواب بمناقشة تعديلات على قانون مشاركة القطاع الخاص فى البنية الأساسية والمشروعات القومية وهذا لصالح الاستثمار فى الأراضي المصرية ، والذي تدور فلسفته حول تذليل كافة المعوقات لجذب المستثمرين وخلق بيئة استثمارية آمنة . هذا واقع الجمهورية الجديدة.

‎واما على الجانب الرقابي نستطيع كنواب للتنسيقية دعم المستثمرين اليمنيين بصفة خاصة والعرب والافارقة بصفة عامة في تقديم مقترحات لضخ المذيد من الاستثمارات بشكل آمن ومدروس، وقد قدم لنا السفير اليمنى مقترحا يأمله المستثمر اليمنى وهو أن يتمكن من تأسيس بنك او مؤسسة مالية لنقل رؤوس الاموال بيسر الى مصر . مما يعطى فوائد أكبر للمستثمرين العرب فى مصر، وكذلك اهمية توفير خط ملاحي بين البلدين مما يسهل حركة التجارة بينهما ، ونحن لن نتوانى في دراسة الامر وتقديم مقترحاً به فى خدمة المستثمرين، ويدا بيد نستطيع بناء المستقبل ونعتبر اليمنيين إخوة لنا وبالتأكيد الاستثمار فى مصر ينعكس على اليمن فالمصالح المشتركة أساس السياسة التنموية فى مصر".

‎وأعرب النائب طارق الخولي عن سعادته بان يكون بين اهله اليوم، واكد انهم في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب ينتهجون سياسة دبلوماسية التنمية، وكيف يلعب البرلمان دور تشريعي ورقابي وان يكون حلقة وصل في تذليل العقابات امام المستثمرين الاجانب فما بالنا باليمن اهلنا واخواتنا.



‎واضاف بان تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين لديهم ٣٢ نائب في مجلس النواب و ١٦ نائب في مجلس الشيوخ و ٦ نواب للمحافظين وان التنسيقية باعتبارها كتلة سياسية مؤثرة تستطيع ان تدعم اشقائنا والمستثمرين اليمنين وان تعمل على تعزيز الشراكة والتعاون.



‎وأكد بأنه من خلال ما عرضه نائب محافظ السويس يمكن التعرف على الخريطة الاستثمارية في السويس كنموذج وغير من محافظات مصر.



‎واضاف بانه وزملائه قد اتوا لهذا المؤتمر للخروج برؤية وخطة عمل مشتركة خلال الفترة المقبلة

‎واختتم بأن اليمن هو جزء من وجدان كل مصري وتضحيات مصر عبر العصور تتمازج مع تضحيات اليمن وانى كمصري وككل المصريين سنظل ننظر ونقول على اليمن "اليمن السعيد" رغم كل تحدياته.

‎وأكد النائب أحمد قناوي أنني كعضو في مجلس الشيوخ وعضو بلجنة الصناعة والمشروعات أجد أن إنشاء مجلس رجال الأعمال والتجار اليمنيين في مصر ورعاية السفارة له وتعاونها مع عدد من المحافظات بداية رائعة لتعاون مثمر يستحقه البلدان والشعبان، خاصة أن حجم التجارة البينية بين الدول العربية هو أقل من ١% وهو ما لا يتناسب أبدا مع حجم وتاريخ هذة الدول وعدد سكانها.

‎كل التوفيق لهذة المساعي ونحن على استعداد للتعاون لتذليل كل العقبات.

‎وتساءل محمد سيف عن إمكانية الاستثمار فى القطاع الطبى بمصر بما أن هناك عدد كبير من المسافرين بشكل دورى من اليمن ياتوا بغرض العلاج (قدره السفير بثلث الرحلة الجوية على الطائرة)

‎وتساءل أيضا عن مدى أهمية القطاع المالى و خط ملاحى مباشر من اليمن الى الموانى المصرية لتسهيل حركة التجارة بين البلدين