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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شنطة السوق في التسعينات.. بلاستيك ومخرمة وألوانها جذابة وانقرضت بفعل الزمن|نوستالجيا

شنطة السوق البلاستيك
شنطة السوق البلاستيك

شنطة السوق البلاستيك .. كانت منتشرة فى فترة الثمانينات والتسعينات بشكل واسع وهى عبارة عن حقيبة مصنوعة من شبكة من البلاستيك المقوي وبها فراغات عديدة تشبه الشبكة.

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وكانت شنطة السوق البلاستيك تصنع بألوان عديدة جميعها مبهجة ويحبها الأطفال الصغار أبرزها الأحمر والأزرق والأخضر والأصفر وذات شكل مستطيل أو مثلث وبها يد دائرية ثابتة من الجانبين فبمجرد رؤيتها ونشعر بالحنين للماضي ونسترجع تلقائيا ذكريات الطفولة الجميلة المرتبطة بها، فهي كانت أساسية فى كل بيت مصري.

ومن عاصر وجود شنطة السوق البلاستيك في المنزل يتذكر أجمل لحظات الطفولة ، فالكل كان ننتظر الأمهات وهن قادمات من السوق ويحملن معهن الكثير من الأطعمة الجميلة للأطفال وكان الصغار يهرولون تجاه الأمهات لرؤية الأطعمة اللذيذة التي كانوا يحبونها.

شنطة السوق زمان
شنطة السوق زمان

كانت تتمتع شنطة السوق البلاستيك ببعض المميزات مثل عدم الاتساخ بسهولة وصلابتها مما يجعلها تتحمل الكثير من الأوزان دون أن تتمزق كما أنها كانت ذات حجم كبير يتسع لعدد كبير ومتنوع من الأطعمة والمنتجات الغذائية.

وكان الامساك بـ شنطة السوق البلاستيك باليد مرهق للمرأة جدا خاصة عندما تكن محملة بكميات كبيرة من الخضار والفاكهة أو السلع الغذائية على عكس الأنواع التى يتم حملها على الكتف، كما ظهرت شنط من الكروشيه أو الشنطة الشبك والتى كان يتم حمل العيش فيها بشكل خاص لتهويته.
 

شنطة السوق
شنطة السوق


ومن أخطر عيوب شنطة السوق البلاستيك أن طلبات البيت الموجودة بداخلها حيث مكشوفة أمام الجميع مما دفع بعض النساء لإجراء بعض التغييرات فيها أهمها تبطين الشنطة البلاستيك بالقماش من الداخل أو الخارج لحجب الأطعمة الموجودة بها، ولكن شكلها كان أقل جمالا وأقل في الشياكة من الأنواع الأخرى،  مما جعلهم يفكرون فى استخدام حقيبة أخرى تكن مغطاة بطبيعتها بالكامل ومن هنا كانت بداية التغير في شكل شنطة السوق البلاستيك .
 

فظهرت بعد ذلك أشكال وأنواع متعددة لشنطة السوق منها شنطة السوق القماش وكانت عمليه وخفيفة ولكنها معرضة للتمزق ثم ظهرت شنطة السوق الخيش فكانت أكثر متانة وقوة وتعيش فترة أطول من الزمن ولكنها كانت أقل جمالا.
 

شنطة الخيش
شنطة الخيش

وفي العصر الحديث يطمح الجميع لتسهيل مهمة حمل الحقائب المعبئة بطلبات المنزل حيث زادت احتياجات الأسرة وقل عدد مرات الذهاب للسوق بسبب زيادة الضغوط على المرأة مما جعلها تحضر طلبات الأسبوع أو الشهر دفعة واحدة وبالتأكيد هذا فيه مشقة كبيرة على المرأة وهنا ابتكر المصنهون شنطة السوق ذات العجل حيث يمكن سحبها بمنتهي السهولة في أى مكان ولكن عند رفعها على الدرج تكن ثقيلة جدا وتأخذ مساحة كبيرة فى المنزل لذا ابتكر المصنعون شنطة سوق قابلة للسحب وفي نفس الوقت من خامات خفيفة جدا لدرجة أنه يمكن طيهان وستتوالى التغيرات على هذه القطعة الأساسية في كل منزل ويتوقع أن تظهر أشكال جديدة في المستقبل.
 

شنطة السوق العصرية
شنطة السوق العصرية
شنطة السوق البلاستيك شنطة السوق نوستالجيا شنطة سوق حقيبة ذكريات الطفولة الثمانينات والتسعينات

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