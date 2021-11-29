عدم احترام.. ميدو يفتح النار على الفيفا بسبب مواعيد كأس العالم للأندية

انتقد أحمد حسام ميدو المواعيد المحددة من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا " بشأن منافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامته فى الإمارات .



وقرر الاتحاد الدولى إقامة منافسات كأس العالم للأندية فى نسختها المقبلة خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير من العام القادم ، وهو ما وضع الأهلى فى ورطة حقيقة نتيجة انشغال نجومه سواء المحليين أو المحترفين بخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية مع منتخباتهم الوطنية .



وكتب أحمد حسام ميدو عبر تويتر قائلا : "إقامة كأس العالم للأندية تزامنا مع كأس الأمم الإفريقية فيه عدم احترام للكرة الإفريقية .. هل كان يستطيع الفيفا إقامة منافسات كأس العالم للأندية فى نفس توقيت أمم أوروبا أو كوبا أمريكا .. بالطبع لا "



الفيفا حدد مساء اليوم الإثنين موعدا لإعلان قرعة مونديال الأندية بشكل رسمى ، واكتمل عقد الأندية المشاركة بتأهل بالميراس البرازيلى بطل كأس ليبرتادوريس بجانب كلا من الجزيرة الإماراتى ممثل البلد المضيف والأهلى المصري، تشيلسى الإنجليزي بطل أوروبا، أوكلاند سيتى النيوزيلاندى ومونتيرى المكسيكى والهلال السعودي بطل آسيا .

ويشارك الأهلي في بطولة مونديال الأندية بطلاً لقارة أفريقيا بعد تتويجه ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

الأهلي سيسجل ظهوره في مونديال الأندية من الدور ربع النهائي مع ناديي الهلال ومونتيري، في الوقت الذى تفتتح فيه البطولة بمواجهة الجزيرة الإماراتي وأوكلاند سيتي، وسيلتقي الأهلى إما مع الفائز من مواجهة الجزيرة وأوكلاند سيتي أو أحد فريقي الهلال السعودي ومونتيري المكسيكي.