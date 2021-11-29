39 تمريرة ناجحة .. أرقام حكيم زياش فى مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد

تعادل فريق تشيلسي مع نظيره مانشستر يونايتد بهدف لكل منهما مساء امس الأحد، على ملعب ستامفورد بريدج فى قمة مواجهات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي بالموسم الجارى.

تقدم سانشو لمانشستر يونايتد من خطا دفاعي للبلوز فيما ادرك جورجينيو هدف التعادل من ركلة جزاء لتشيلسى.

وقاد المغربي الدولي حكيم زياش فريق تشيلسي إلى مواصلة صدارة الدوري الإنجليزي برصيد ٣٠ نقطة.

صدى البلد يسلط الضوء على أبرز أرقام الدولي المغربي حكيم زياش فى مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد فى البريمرليج.

الدولي المغربي حكيم زياش تميز

بالاداء الفني والتكتيكي والبدني اللافت للنظر.

ونجح الدولي المغربي حكيم زياش لدى مشاركته فى مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد فى صنع 39 تمريرة ناجحة.

ساهم الدولي حكيم زياش فى لقاء مانشستر يونايتد فى صنع فرصتين.

مرر الدولي المغربي حكيم زياش 3 عرضيات ناجحة من أصل 4 فى مباراة مانشستر يونايتد.

ارسل الدولي المغربي حكيم زياش كرتين طويلة ناجحة من اصل 3 فى مباراة البلوز أمام مانشستر يونايتد.

الدولي المغربي حكيم زياش يعتبر الاكثر تسديدا ب 6 تسديدات على المرمي.

نجح الدولي المغربي حكيم زياش فى المراوغات الناجحة مرتين من اصل 5

نجح الدولي المغربي حكيم زياش فى كسب ٨ إلتحامات فى مباراة مانشستر يونايتد.