رئيس مدينة كفر الزيات يمنع دخول المواطنين إلى المجلس

شدد اليوم مجلس مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية من إجراءات دخول المواطنين الي المجلس.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بعدم تعامل أقسام وإدارات مجلس المدينة المختلفة مع المواطنين وكافة المترددين على المجلس وقصر التعامل على المركز التكنولوجى بمجلس المدينة والمختص بإنهاء أوراق كافة التراخيص والتصريح اللازمة التي يحتاجها المواطنون للتردد على المجلس.

وأكد علاء بهنسي رئيس مدينة كفرالزيات انه يتم تطبيق الإجراءات الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا خاصة مع ظهور موجة لفيروس جديد وأنه لم يتم إغلاق أبواب ديوان مجلس مدينة كفرالزيات في وجه المواطنين وإنما لتنظيم دخول المواطنين وعدم ترددهم على الأقسام والإدارات المختلفة بمجلس المدينة وأننا نعمل على خدمة المواطنين واي طلب لأي مواطن يكون انهاؤه من خلال المجلس التكنولوجي المطور المزود بكافة الامكانيات اللازمة ضمن منظومة التحول الرقمي بالمحافظة لانهاء كافة مطالب المواطنين ومسموح لهم بالتردد والتواصل مع المركز التكنولوجي المطور.

وكشف “بهنسي ” أن مايتم تداوله على الفيس بوك من صور لإغلاق أبواب مجلس مدينة كفرالزيات في وجه المواطنين غير صحيح بالمرة ولكن هو عملية تنظيمي وصحية حفاظا على المواطنين والعاملين بالمجلس من انتشار فيروس كورونا وكان عدد من رواد التواصل الاجتماعي فيس بوك بمحافظة الغربية قد تداولوا صور لبعض المواطنين، اشاروا فيها الي منع المواطنين من دخول إلي مجلس مدينة كفر الزيات، بمحافظة الغربية، لإنهاء أعمالهم. وطلباتهم .

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