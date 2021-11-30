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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبير التطوير الحضاري والتنمية يوضح تفاصيل قانون الإيجار القديم ..فيديو

قانون الايجار القديم
قانون الايجار القديم

كشف الحسين حسان خبير التطوير الحضاري والتنمية ملامح مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب.

 

و قال الحسين حسان ،إن إجمالى عقارات الإيجار القديم يبلغ 3 مليون عقار و 88% من هذه العقارات متخذة بشكل سكني، و الاخرين تجارى.

 

وأضاف "حسان" خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة "ten"،  أن هيئة الاوقاف إجمالى ممتلكاتها تبلغ حوالى تريليون  و 50 مليار جنيه جزء كبير منها إيجار قديم يصل قدره الى 6 أو 7 جنيهات.

 

وأوضح خبير التطوير الحضاري والتنمية ،أن هناك 13 قانون متعلقين بالايجار القديم و التى تحث على خفض القيمة الايجارية من 15 الى 20% .

 

و أكد، أن جزءا كبيرا من عقارات الإيجار القديم لا تصلح للسكن بسبب المدد العمرية التي طالت بها ولابد من إزالتها .

 

عاد قانون الإيجار القديم لإثارة الجدل مرة أخرى فى أوساط الشارع المصري، لا سيما بعدما أعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي أمس، الأربعاء، الموافقة على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، الأمر الذي جعل المواطنون يتساءلون على من تطبق التعديلات الجديدة الخاصة بالإيجارات القديمة.

ويستعرض موقع صدى البلد خلال هذا التقرير تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم الذي وافقت عليه الحكومة أمس، الأربعاء، لحسم الجدل المثار بين مواطني الشارع المصري: 

بعد سنوات من إغلاق الملف، أعادت الحكومة إحياء مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم لغير غرض السكن، بزيادة القيمة الإيجارية وتحديد المدة من أجل أن يكون هناك مسافة للجهات الاعتبارية بتنظيم أمورها، وقدمته إلى مجلس النواب مرة ثانية، وذلك في دور الانعقاد الحالي، بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى. 

نص مشروع قانون الحكومة الجديد

اقتصرت المادة الأولى على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

ونصت المادة الثانية على  إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

 

قانون الإيجار القديم مجلس النواب مجلس الوزراء هيئة الاوقاف التطوير الحضاري

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