محمود عبد المغني :أتأنى في اختيار الأعمال..وكنت أتمنى العمل مع الأسطورة محمود عبد العزيز..فيديو

قال الفنان محمود عبد المغني، إن “ما قمت به رحلة حلوة وأنا أحب استمتع بالرحلة، وقمت بعدد من الأدوار المتنوعة والحصول على حب الناس من خلال الأدوار الجيدة التي تصل للجمهور”.

وأضاف محمود عبد المغني، خلال لقاء له لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، إنني أتأنى في اختيار الأعمال، مشيرا إلى أنني أحب اختيار أفضل الأدوار مثل دوري في “النبطشي” أو “الجزيرة”.

وتابع محمود عبد المغني، إن هناك احتراما بينى وبين الجمهور، معلقا "ثقة متبادلة ومبحبش اهزها

وانا بحب أتأنى في شغلي واختياراتي".

مشهد بقى تريند

وأشار الفنان محمود عبد المغني إلى انني كنت أتمنى أن أقوم بالتمثيل أمام الفنان الأسطورة محمود عبد العزيز، مؤكدا أن هذا الفنان كان رائع في أدائه، وظهرت في العديد من الأعمال أبرزها “رأفت الهجان” و “الكيت كات”، و “الشقة من حق الزوجة”