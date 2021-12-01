بعد طول انتظار.. الظهور الأول لفيراري بوروسانجوي 2023.. صور

بعد طول انتظار مع العديد من التوقعات والصور ثلاثية الأبعاد، ظهرت أخيراً سيارة فيراري بوروسانجوي موديل 2023 بتصميمها النهائي، أثناء قيامها بالجولات الاختبارية النهائية قبل دخولها مرحلة الإنتاج، بعدما تم الكشف عنها للمرة الأولى في عام 2018.

وتعتبر سيارة فيراري بوروسانجوي 2023 أول سيارة رياضية متعددة الاستخدامات من شركة فيراري الإيطالية والمميزة عالمياً على مدار تاريخها بإنتاجها للسيارات الخارقة وسيارات السباق السريعة والمحركات، ولكنها قررت خوض منافسة جديدة يصفها الخبراء بالناجحة، وتطلق فيراري على السيارة الجديدة FUV، كرمز لسلسة سيارات قادمة في المستقبل من نفس الفئة.

وتعتمد سيارة فيراري بوروسانجوي موديل 2023 على محرك V12 يعمل بالبنزين، ويستطيع توليد قوة تصل الى 800 حصان، بالإضافة لمحرك آخر يعمل بالكهرباء لم يتم الكشف عن تفاصيله بعد، مما يجعلها واحده من أسرع وأقوى سيارات الكروس أوفر متعددة الاستخدامات في العالم، وستعمل بنظام دفع رباعي للعجلات يمكنها من التغلب على الطرق الوعرة، بالإضافة لنظام تعليق قابل للتعديل للتحكم بمستوى ارتفاعها عن سطح الأرض.

وتستخدم سيارة فيراري بوروسانجوي موديل 2023 نسخة معدله خصيصاً لها من منصة الألومنيوم المستخدمة في سيارة فيراري روما، وسيعتمد كلا الطرازين على نفس تصميم ناقل الحركة، ولكن بوروسانجوي ستوفر مساحة أكبر من خلال أربعة مقاعد وصندوق أمتعة كبير، ويرجع الفضل في ذلك لهيكلها الضم وقاعدة عجلاتها الأكبر والأكثر ارتفاعا عن الأرض.

ومن ناحية التجهيزات الخارجية لن تكون سيارة فيراري بوروسانجوي موديل 2023 مجرد سيارة رياضية متعددة الاستخدامات تقليدية، بل تتميز بأنها ستركز أكثر على الأداء مع قدرات كروس أوفر ونظام دفع رباعي هجين، و ستصل سيارة رسمياً إلى صالات العرض في منتصف عام 2023.