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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بتصميم كلاسيكي مختلف كلياً.. تعرف على السيارة الخارقة فيراري مونزا SP2

بتصميم كلاسيكي مختلف
بتصميم كلاسيكي مختلف كلياً تعرف على السيارة الخارقة فيراري

تعتبر تصميمات سيارات السباقات في فترة الخمسينيات أحد أهم الفترات التي شهدت نمواً كبيرا و تنوعاً في الصناعة العالمية للسيارت من خلال عدة تصميمات جديدة تم أبتكارها لأول مرة و التي قامت الشركة الأيطالية العريقة فيراري بأستلهام و أقتباس سيارتها الخارقة محدودة الأصدار مونزا SP2 من سيارتها الأسطورية الشهيرة Ferrari MM 166 موديل 1948 .

و تقوم هذه النوعية من السيارات الكلاسيكية بجذب فئة كبيرة من عشاق و محبي السيارات حول العالم خصوصاً ما اذا كانت تأتي بمواصفات فنية خارقة مثل مونزا SP2 بأصدارات خاصة و محدودة جداً و التي تصنفها فيراري تحت أسم Icona .

و تستمد سيارة فيراري مونزا من محارق خارق و هو محرك V12 بسعة 6500 سي سي توين تيربو يولد قوة 799 حصان ، و عزم أقصى للدوران يصل الى 719 نيوتن/متر ، و قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة في زمن قدره 2.9 ثانية  و من وضع الثبات حتى 200 كيلومتر / ثانية في زمن قدرة 7.9 ثانية و تصل سرعتها القصوى الي 300 كيلومتر/ساعة .

و تأتي سيارة فيراري مونزا SP2 بتصميم خارجي شرس و مختلف كلياً و ذلك من خلال تصميم طويل تم مصنوع من الكاربون فايبر و الذي يعمل على تقليل وزن السيارة ليتناسب مع أمكتنياتها الخارقة و يعطيها سرعة و أداء ميكانيكي أفضل .

و تأتي من الأمام بمقصورة أمامية مكشوفة تحتوي على مقعدين و شبك أمامي كبير و مصابيح LED نهارية مندمجة في التصميم الخارجي بالأضافة لزجاج أمامي أفتراضي يتم عرض معلومات شاشة العداد من خلاله بالأضافة لمعلومات الملاحة المهمة للسائق .

يبلغ سعر سيارة فيراري مونزا SP2 عالمياً نحو 2 مليون دولار تقريباً .

فيراري كلاسيكية مونزا محرك V12 سيارة فيراري مونزا SP2

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