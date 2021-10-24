بتصميم كلاسيكي مختلف كلياً.. تعرف على السيارة الخارقة فيراري مونزا SP2

تعتبر تصميمات سيارات السباقات في فترة الخمسينيات أحد أهم الفترات التي شهدت نمواً كبيرا و تنوعاً في الصناعة العالمية للسيارت من خلال عدة تصميمات جديدة تم أبتكارها لأول مرة و التي قامت الشركة الأيطالية العريقة فيراري بأستلهام و أقتباس سيارتها الخارقة محدودة الأصدار مونزا SP2 من سيارتها الأسطورية الشهيرة Ferrari MM 166 موديل 1948 .

و تقوم هذه النوعية من السيارات الكلاسيكية بجذب فئة كبيرة من عشاق و محبي السيارات حول العالم خصوصاً ما اذا كانت تأتي بمواصفات فنية خارقة مثل مونزا SP2 بأصدارات خاصة و محدودة جداً و التي تصنفها فيراري تحت أسم Icona .

و تستمد سيارة فيراري مونزا من محارق خارق و هو محرك V12 بسعة 6500 سي سي توين تيربو يولد قوة 799 حصان ، و عزم أقصى للدوران يصل الى 719 نيوتن/متر ، و قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة في زمن قدره 2.9 ثانية و من وضع الثبات حتى 200 كيلومتر / ثانية في زمن قدرة 7.9 ثانية و تصل سرعتها القصوى الي 300 كيلومتر/ساعة .

و تأتي سيارة فيراري مونزا SP2 بتصميم خارجي شرس و مختلف كلياً و ذلك من خلال تصميم طويل تم مصنوع من الكاربون فايبر و الذي يعمل على تقليل وزن السيارة ليتناسب مع أمكتنياتها الخارقة و يعطيها سرعة و أداء ميكانيكي أفضل .

و تأتي من الأمام بمقصورة أمامية مكشوفة تحتوي على مقعدين و شبك أمامي كبير و مصابيح LED نهارية مندمجة في التصميم الخارجي بالأضافة لزجاج أمامي أفتراضي يتم عرض معلومات شاشة العداد من خلاله بالأضافة لمعلومات الملاحة المهمة للسائق .