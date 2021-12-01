بجوائز تصل إلى 250 ألف جنيه.. "زد" ينظم أول بطولة اسكواش للبراعم والناشئين في مصر

تنطلق بطولة زد للاسكواش للبراعم والناشئين، خلال الفترة من 2 وحتى 8 ديسمبر المقبل، بمجمع ملاعب زد للاسكواش بمدينة الشيخ زايد-حيث تعد أول بطولة اسكواش من نوعها في مصر مخصصة للبراعم والناشئين تقدم جوائز مالية تصل إلى 250 ألف جنيه- يأتي ذلك تماشيًا مع استراتيجية شركة زد للاستثمار الرياضي في اكتشاف مواهب بمختلف الألعاب الرياضية واكتشاف المواهب بالمراحل السنية المبكرة لتطوير مستواهم وتحفيزهم على الفوز بالمسابقات الرياضية.



ويشارك ببطولة زد للاسكواش 300 لاعب من فرق البراعم من سن 9 إلى 11 سنة، والناشئين من أعمار 13 و15 و23 سنة من الذكور والإناث، ومن المقرر أن يحضر في اليوم الأخير للبطولة أعضاء مجلس إدارة نادي زد لتكريم الفائزين بالبطولة، ونقل خبراتها للناشئين والبراعم لتحفيزهم على تطوير مستواهم.



ومن جانبه، قال الكابتن عمر عبد العزيز رئيس اكاديمية زد للاسكواش:" بدأ زد خطوات تحقيق النهوض برياضة الاسكواش عن طريق إنشاء أكاديمية للاسكواش، لاكتشاف مواهب جديدة وتنميتها بأحدث التدريبات من خلال استقدام أفضل المدربين في مصر، وتوفير كافة الإمكانيات من ملاعب وأدوات تدريب حديثة، وتستكمل شركة زد للاستثمار الرياضي خطة التطوير بتنظيم أول بطولة مخصصة للبراعم والناشئين تقدم جوائز مالية في مصر بهدف تحفيز المواهب الرياضية على المنافسة بالبطولات"، مشيرًا إلى امتلاك مجمع زد 3 ملاعب عالمية يمكنها استضافة بطولات محلية ودولية.



الجدير بالذكر أنه تم افتتاح أكاديمية زد للاسكواش بمجمع زد الرياضي بالشيخ زايد في فبراير الماضي، إيماناً بأهمية احتراف الرياضات المختلفة ورعايته لعدة بطولات محلية وعالمية، حيث تستهدف شركة زد للاستثمار الرياضي، والتي نجحت خلال الفترة القصيرة منذ إنشائها في إدخال العاب جديدة وتطوير أخرى قائمة بما يسهم في تطوير المنظومة الرياضية بمصر، بهدف أن تسهم أكاديمية زد للاسكواش في اكتشاف أبطال عالميين جدد باللعبة، خاصة مع توافر كافة الإمكانيات التي تؤهل لذلك.

نبذة عن مجمع زد الرياضي



يمتد مجمع ZED الرياضي على مساحة تصل إلى 10 أفدنة، مصممًا وفقًا لأحدث المعايير الدولية الرياضية، لتشمل مختلف الرياضات والفعاليات. يضم المجمع ملعب لكرة القدم (11 لاعب) تم تصميمه ليقدم أعلى جودة. بالإضافة إلى ملعب كرة خماسية. كما يضم 4 ملاعب لرياضة "بادل " مزودة بالكامل بأحدث التقنيات، إحداهما ملعب بانورامي، و4 ملاعب أخرى للتنس معتمدة من الاتحاد الدولي ITF. أما بالنسبة لرياضة الإسكواش، يحتوي المجمع على ثلاثة ملاعب للإسكواش .