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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"107 أمهات" يفوز بجائزة نقاد العرب للسينما الأوروبية

صدى البلد

أعلنت منذ قليل جوائز نقاد العرب للسينما الأوروبية ، وذلك قبل عرض فيلم الرقيق على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وشارك ما يقرب من ٢٤  فيلما من ١٥ دولة ، حيث حصد  فيلم "107 أمهات" الجائزة.

يذكر أن فيلم 107 امهات  يشارك في المسابقة الرسمية أيضا لمهرجان القاهرة السينمائي .


الفيلم يشبه الوثائقيات ويعرض لأول مرة في الشرق الأوسط وأفريقيا .

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فيلم "107 أمهات" من إخراج بيتر كيريكس، وإنتاج سلوفاكيا، جمهورية التشيك، أوكرانيا، ويتمير الفيلم بأنه يشبه الأفلام الوثائقية من حيث الشكل، وهو ما يشكل نقطة قوته.

الفيلم يحكي عن تجربة عدد من النساء في إصلاحية واللاتي أنجب منهمن عدد كبير أبنائهن هناك، حيث يمكنهن الاحتفاظ بهم إلى أن يبلغ الطفل 3 سنوات. يمزج المخرج في طريقة سرده للأحداث بين العناصر الوثائقية والخيال، مما يضفي عليها مصداقية غير مسبوقة.

يبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 93 دقيقية، في الساعة الـ 3:30 مساء بالمسرح الكبير، ومن المقرر أن تعقبه مناقشة، وسيكون عرضه الثاني غدا الاثنين الساعة 7:30 مساء في سينما الزمالك 1.

مهرجان القاهرة السينمائي دار الأوبرا ظافر العابدين الزمالك القاهرة السينمائي

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