سامسونج تعمل على إصدار 4G من هاتف Galaxy A13

تستعد شركة سامسونج Samsung، للإعلان عن أرخص هاتف 5G ضمن سلسلة A10 منخفضة التكلفة، والذي سينطلق إلى الأسواق تحت اسم Galaxy A13 5G.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشفت أحدث التسريبات عن حصول هاتف سامسونج القادم Galaxy A13، على إصدار خاص يعمل بشبكات الجيل الرابع 4G.



وأظهرت التسريبات المصورة تفاصيل تصميم الجهة الخلفية لهاتف Galaxy A13 4G، والذي من المحتمل أن يحمل نفس التصميم الخاص بطراز 5G، حيث يضم الجزء الخلفي ما مجموعه خمسة ثقوب أربعة منها مخصصة لإعدادات الكاميرات والأخير لفلاش LED.

وإلى جانب التصميم البارز لجزيرة الكاميرا لهاتف سامسونج Galaxy A13، تظهر التسريبات أن الجهة الخلفية ستأتي مصنوعة من البلاستيك اللامع، مع منفذ بقياس 3.5 ملميتر لسماعات الرأس أسفل إطار الهاتف، إلى جانب منفذ شحن من نوع USB-C، وأزرار الطاقة و التحكم في الصوت على الجانب الأيمن من الجهاز.

تسريبات حول هاتف سامسونج Galaxy A13 4G

مواصفات هاتف Galaxy A13 5G

يعد هاتف Galaxy A13 5G، هو أول جهاز يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، في سلسلة سامسونج A10.

وكشفت التسريبات السابقة أن هاتف Galaxy A13 5G، سيأتي مع كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب ذلك سيحزم بطارية بقوة 5000 مللي أمبير.

وسيعمل هاتف سامسونج Galaxy A13 5G، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 700، والذي تم رصده في قوائم منصة تقييم الأداء Geekbench.

ومن المتوقع أن يتم الكشف عن إصداري Galaxy A13، أوائل العام المقبل، أو قبل نهاية العام الحالي، ومن المحتمل أن يتوفر طراز Galaxy A13 5G، من الهاتف مقابل سعر حوالى 200 يورو (أي ما يعادل 3 آلاف و600 جنيه مصري).