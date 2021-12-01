أخبار البرلمان| مفاجاة بشأن خفض أسعار السيارات.. ومكافآت جديدة من الأجر السنوي لأصحاب المعاشات

نشر "صدى البلد"، عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها من خلال هذه العناوين:
برلمانية تقترح معاقبة المتحرش وإلزامه بتحمل تكلفة العلاج الصحي للضحية
برلماني : تقنين التوكتوك في مصر نقلة حضارية للنقل الجماعي
الإساءة لسمعة مصر.. عمر كمال قد يواجه الحبس والغرامة لهذا السبب
برلماني يوضح فوائد تعزيز العلاقات المصرية الإسبانية
قبل عرضه بالجلسة العامة للنواب.. 15 معلومة عن مشروع قانون التخطيط العام للدولة
موازنة البرلمان توافق نهائيا على مشروع قانون التخطيط العام للدولة
مكافأة 15% من الأجر السنوي.. تعديلات مقترحة لقانون التأمينات والمعاشات الجديد
هل تنخفض أسعار السيارات بمصر بعد التعاون مع إسبانيا؟.. صناعة النواب تجيب