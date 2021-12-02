بورشه تستدعي 35 سيارة من طراز تايكان بسبب خطأ تقني

في ظل حرصها الدائم على إرضاء واستمرار كسب ثقة عملائها، كشفت بورشه عن قيامها باستدعاء 35 سيارة من طراز تايكان، بسبب أحد الأخطاء التقنية الصغيرة في نظام ربط وتثبيت نظام التعليق المتحكم في مستوى ارتفاع السيارة عن الأرض.

صرحت الشركة الألمانية أن سبب الخطأ التقني هو بعض القصور في ربط مسامير وبراغم التوصيلات اللولبية في ذراع التحكم العلوي على المحور الخلفي، وذلك قد يتسبب في انهيار مكونات وأجهزة نظام التعليق المحددة وتحركها من مكانها، مما يؤدي الى انحراف السيارة عن مسار الطريق وتعريضها لحادث.

قامت بورشه باستخدام السجلات الخاصة بالإنتاج لتحديد السيارات التي يحتمل أن تحتوي على الخطأ التقني وبلغ عددها 35 سيارة فقط من طراز بورشه تايكان والتي وصلت الأسواق لأول مرة في عام 2021، وبدأ إنتاجها في الفترة من شهر يونيو 2020 حتى 6 نوفمبر 2020.

قدمت بورشه حلاً جذرياً لمشكلة سيارة تايكان عن طريق تركيب مسامير وبراغم جديدة سيتم ربطها بطريقة أكثر إحكاما، بالإضافة لأجراء فحص تقني شامل لجميع المكونات للتأكد من عدم وجود أي أخطاء آخري، وفي حاله وجود أي أعطال سيتم استبدالها.

ستبدأ بورشه عملية إخطار الوكلاء اليوم لبدأ سحب السيارات، بينما سيخاطب الوكلاء مالكي السيارات في شهر يناير من عام 2022 لتسليم السيارة، ويعد هذا الاستدعاء الثاني لسيارة بورشه تايكان، حيث تم استدعائها من قبل في شهر يونيو الماضي.

القدرات الفنية الكهربائية لسيارة بورشه تايكان موديل 2021

تعتمد سيارة بورشه تايكان على محرك كهربائي يولد قوة تصل الى 402 حصان وعزم دوران يصل الى 344 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الى 230 كيلومتراً في الساعة، ويمكنها قطع مسافة ربع ميل في غضون 13.7 ثانية فقط، و تبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى 100 كيلومتر في الساعة في خلال 5.5 ثانية، ويمكنها قطع مسافة 413 كيلومتر بشحنة واحدة فقط.