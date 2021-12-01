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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سينتيا خليفة تكشف كواليس أعمالها المقبلة وتعاونها مع ويجز

سينتيا خليفة
سينتيا خليفة

كشفت الفنانة سينتيا خليفة، كواليس أعمالها المقبلة و التعاون مع “ويجز”في مسلسل “بيمبو”.

 

قالت سينتيا خليفة، في تصريح لـ “صدى البلد”: “عندي مسلسل ٨ أيام، وقواعد الطلاق ٤٥ وده مشاركتي في عمل مصري، وهو عمل لذيذ جدا، كما اشارك في مسلسل بيمبو مع ويجز، وهو ممثل شاطر جدا كأنه طول عمره بيمثل، والفنان يقدر يعمل اي حاجة”.

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وأضافت سينتيا خليفة، لـ “صدى البلد”: "مسلسل 8 أيام هو الأهم بالنسبة لي، لأنه بطولتي وأقدم دور مختلف، وعندي ثقة كبيرة في ضخامة العمل.. ويتم عرضه على “شاهد” والمسلسل 8 حلقات بها أكشن لأبعد الحدود وإنتاج ضخم جداً، وبه مشاهد جرائم ومداهمات وبوليس.. أنا بقدم دور محققة بوليس".

يشارك في بطولة 8 أيام مع سينتيا خليفة الفنان مكسيم خليل ومجموعة أخرى من ألمع نجوم الفن في لبنان، وهو مسلسل مؤلف من 8 حلقات وتدور أحداثه حول مجموعة من الجرائم البوليسية ويحتوي على العديد من مشاهد الأكشن، وتؤدي سينتيا دور جديد وهو "ضابط شرطة"، والمسلسل من كتابة وإخراج التونسي مجدي سميري وسيتم عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة.

سينتيا خليفة الفنانة سينتيا خليفة ويجز بيمبو مسلسل ٨ أيام مسلسل بيمبو

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