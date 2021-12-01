سمير صبري يوضح سبب عدم ظهوره في برامج المقالب ..فيديو

قال الفنان سمير صبري، إن برنامج الكاميرا الخفية في الماضي كان جيدا، رافضا فكرة الظهور في برامج المقالب قائلا: "دلوقتي أعوذ بالله، أبدا مهزأش نفسي دلوقتي، أخد فلوس عشان أتمرمغ في طين، مع إنها بتتشاف".

وأضاف صبري خلال لقائه في برنامج "رأى عام " المذاع علي قناة " تن " ، أنه ضد الظهور في برامج المقالب، مضيفًا: "اللي بيطلعوا بيقولوا منعرفش حاجة عن الملقب".



وأوضح أنه يفتقد المعلومة في عدد كبير من البرامج التي تقدم اليوم، مضيفًا: "اللي بيقدم البرامج لازم يأخذ الموضوع بجدية شوية".

وعن إنتاج الأفلام أوضح سمير صبري قائلا "لو كنت أنتجت من أيام فيلم جحيم تحت الماء كان زمان عندي كافتيريا فوق الماء، بس أنا عشت حياتي".