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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير الصين: مصر شريك رئيسي لدولتنا وسنوسع التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق

أكد السفير الصيني في القاهرة لياو لي تشيانج، أن مصر شريك استراتيجي رئيسي لبلاده في العديد من المجالات بما في ذلك الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، وسلط الضوء على توسيع التعاون بين بكين والقاهرة في إطار مبادرة الحزام والطريق (BRI)، والتي تهدف إلى التنمية المشتركة. 

وذكرت السفارة الصينية في مصر في بيان لها، بأن مؤسسات البحث العلمي المصرية والصينية وقعت  على مذكرة تفاهم لإنشاء مختبر مشترك للزراعة الذكية، أمس. 

واشارت إلى أنه تم التوقيع على الاتفاقية، التي تنص على إنشاء مختبر مشترك للتعاون الزراعي الذكي، وكذلك تنفيذ مشروعات بحثية تعاونية مهمة، وعقد الندوات والمؤتمرات العلمية ، وتبادل زيارات الأساتذة والمحاضرين والطلاب بين مصر والصين، وفقا لما ورد عن هيئة الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بكين، والمعهد الصيني للموارد الزراعية والتخطيط الإقليمي (IARRP) التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية (CAAS).

وشهد حفل التوقيع ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي والسفير الصيني في مصر لياو لي تشيانج.

وأضاف السفير الصيني أن الاتفاقية الموقعة حديثًا ستفتح آفاقًا للباحثين الصينيين والمصريين للتعاون في الزراعة الذكية والتصحر وزراعة المحاصيل المقاومة للملوحة.

واشار إلى أن مختبر الزراعة الذكية المشترك بين البلدين هو الثاني الذي يتم إنشاؤه في مصر تحت مظلة مبادرة الحزام والطريق، بعد المعمل الصيني المصري للطاقة المتجددة.

وتم التوقيع على الاتفاقية عقب اجتماع الهيئة برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري خالد عبد الغفار.

وأكد وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار أهمية اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين في مجال الزراعة الذكية ، مشيرا إلى عمق العلاقات بين البلدين ، خاصة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار الوزير إلى أن الاتفاقية تأتي في الوقت الذي تحتفل فيه مصر والصين بمرور 65 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية، مؤكدا حرص مصر على مواصلة تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع الصين.

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