تدريب طالبات التعليم المزدوج على حقوق وواجبات الطفل العامل في الفيوم

نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (التعليم المزدوج) بالتعاون مع منظمة العمل الدولية و GIZ ورشة عمل تدريبية بمدرسة الفنية بنات بالحادقة خلال يومي الأربعاء والخميس 1 ، 2 ديسمبر 2021م ، حول تدريب طالبات التعليم المزدوج على حقوق وواجبات الطفل العامل .

برعاية الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وإشراف المهندس طة البنا مدير عام التعليم الفني ، وحضور والدكتورة سوسن مصطفى والدكتورة راندا صالح زيدان بالتعليم المزدوج بالمديرية، والأستاذ خالد والأستاذة عبير بالتعليم الفني، ومثلي منظمة العمل الدولية وGIZ والعلاقات العامة بالمديرية.

تناول البرنامج التدريبي حقوق وواجبات الطفل، ومهارات سوق العمل ، والعمل كفريق ، ومبادئ السلامة والصحة المهنية ، وتأمين بيئة العمل , وأنواع المخاطر وكيفية مواجهتها واستخدام مهمات الوقاية، وكيف تحمي نفسك وزملائك ومعداتك والمصنع.

يأتى ذلك في ضوء حرص الدولة بتشجيع التعليم الفني والتعليم والتدريب المزدوج وتطويره والتوسع في أنواعه، وفقا لمعايير الجودة العالمية وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

حيث يمثل التعليم الفني المصدر الرئيسي لإمداد المجتمع بفنين مهره يؤدون دورا مهمًا وحيويًا في تنمية البلاد، وبناء على ذلك حرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تحسين نظام التعليم الفني وتيسير انتقال الشباب المصري إلى سوق العمل، وتوفير الأيدي الفنية الماهرة.

حيث انطلق التعليم والتدريب المزدوج ليؤسس بين المدارس وأصحاب الأعمال علاقه تعاون داعمة لتحسين المهارات المطلوبة، حيث أكد كلا من الدكتور محمد موسى عمارة، والدكتور مصطفى شرف على إلقاء الضوء على قرار 111 لسنة 2021 بشأن اللوائح والمعايير والضوابط التي تنظم التعامل مع مقدم الخدمة لنظام التعليم والتدريب المزدوج والذي يوضح أدوار ومسؤوليات والتزامات وحقوق كل من شركاء التنمية، حيث أكد القرار على : عقد اتفاق بين وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفنى ومقدم الخدمة، وعقداتفاق بين مقدم الخدمة والمنشأه التدريبية، و عقد تدريب الطالب الرباعي، ووجود لائحة شفافة تنظم العلاقة بين شركاء المنظومة.

قدم وكيل الوزارة رسالة شكر للجهات المانحة ، والتي تساعد في دعم العملية التعليمية بالفيوم ، وتساهم فى تطوير وتدريب التعليم والتدريب المزدوج بمحافظة الفيوم.

وفي سياق متصل اجتمع الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم مع فريق عمل الأمانة الفنية بالتدريب والتعليم المزدوج بحضور المهندس طه البنا مدير عام التعليم الفني لمناقشة خطة تفعيل القرار الوزاري رقم(111) بتاريخ 26/7/2021 بشأن اللوائح والمعايير والضوابط التي تنظم التعامل مع مقدمي الخدمة التي تحدد الأدوار والمسؤليات للشركاء في المنظومة وتفعيل بنود عقد التدريب للطلبة داخل المنشأة التدريبية كما جاء بالقرار الوزاري.

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