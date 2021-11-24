وكيل تعليم الفيوم يكرم المشاركين في مسابقة الرائد العام المثالي على مستوى الجمهورية

قام الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بتكريم المشاركين في مسابقة الرائد العام المثالي على مستوى الجمهورية، بحضور المحاسب هشام أبو عوف مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، والأستاذ حمدي الروبي موجة عام التربية الاجتماعية ، والعلاقات العامة بالمديرية.

كّرم وكيل الوزارة كلا من عبير فانوس مسعود - مدير مدرسة التوفيق الخاصة (سميرة غبور) رائد عام مثالي مرحلة ابتدائية( إدارة غرب الفيوم) ، و الهام صلاح عبدالحميد - مدير مدرسة الثورة الإعدادية - رائد عام مثالي مرحلة إعدادية.(إدارة شرق الفيوم )

و عامر عبدالتواب محمد - مدير مدرسة أبوجنشو التجارية ( إدارة إبشواي )

كما قدم وكيل الوزارة رسالة شكر للتربية الاجتماعية والشئون التنفيذية والمشاركين فى المسابقة.

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