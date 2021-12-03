ترقيات المظهر النفاث .. لينكولن أفياتور تظهر بلمسات رائعة |صور

كشفت شركة لينكولن الامريكية عن تعديلات فريدة مع حزمة المظهر النفاث، والتي تتعلق بالنسخة أفياتور القوية، حيث استبدلت بعض العناصر اللامعة من الكروم باطلالة جديدة باللون الاسود، إلى جانب عدة لمسات اخري تزيد من قوة تلك النسخة والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات.

التصميم الخارجي للسيارة لينكولن أفياتور

ترتكز السيارة لينكولن أفياتور على جنوط رياضية يبلغ قياسها 22 بوصة، ذات تصميم هندسي انيق، وتشمل حزمة التعديلات طلاء خارجي من اللون الاسود اللامع، وشبكة امامية جديدة متعددة الفتحات الهوائية تعتمد على نفس اللون ايضا.

وتم دعم السيارة ببعض اللمسات الخارجية، والتي تضيف الجانب الرياضي مع اطلالة تحمل الكثير من عناصر الفخامة والروعة، ولكنها بقيت على الكثير ايضا مثل المصابيح الامامية الحادة، ومنظومة مصابيح الضباب الجانبية.

كما دعمت السيارة بمقاعد من الجلد الفاخر ذات ثقوب صغيرة للغاية، بالاضافة إلى نظان صوتي وترفيهي مكون من 14 مكبر صوت طراز ريفيل، مع كاميرا 360 درجة، بالاضافة إلى الناحية الخلفية والتي تمتلك بعض العناصر القياسية مثل منظومة العادم المزدوجة، والعواكس الضوئية الليلية.

الاداء الفني للسيارة لينكولن أفياتور 2022

دعمت السيارة لينكولن أفياتور 2022 بمحرك سداسي الاسطوانات طراز V6، سعة 3000 سي سي، مقترن بشاحن مزدوج، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 400 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 562 نيوتن/متر، مدعوم بعلبة تروس اوتوماتيكية الاداء مكونة من 10 نقلات.

ويذكر أن اسعار النسخة أفياتور ريزيرف 2022 تبدأ من 57.355 دولار امريكي.