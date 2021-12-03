عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ترقيات المظهر النفاث .. لينكولن أفياتور تظهر بلمسات رائعة |صور

ترقيات المظهر النفاث
ترقيات المظهر النفاث .. لينكولن أفياتور تظهر بلمسات رائعة

كشفت شركة لينكولن الامريكية عن تعديلات فريدة مع حزمة المظهر النفاث، والتي تتعلق بالنسخة أفياتور القوية، حيث استبدلت بعض العناصر اللامعة من الكروم باطلالة جديدة باللون الاسود، إلى جانب عدة لمسات اخري تزيد من قوة تلك النسخة والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات.

التصميم الخارجي للسيارة لينكولن أفياتور 

ترتكز السيارة لينكولن أفياتور على جنوط رياضية يبلغ قياسها 22 بوصة، ذات تصميم هندسي انيق، وتشمل حزمة التعديلات طلاء خارجي من اللون الاسود اللامع، وشبكة امامية جديدة متعددة الفتحات الهوائية تعتمد على نفس اللون ايضا.

وتم دعم السيارة ببعض اللمسات الخارجية، والتي تضيف الجانب الرياضي مع اطلالة تحمل الكثير من عناصر الفخامة والروعة، ولكنها بقيت على الكثير ايضا مثل المصابيح الامامية الحادة، ومنظومة مصابيح الضباب الجانبية.

كما دعمت السيارة بمقاعد من الجلد الفاخر ذات ثقوب صغيرة للغاية، بالاضافة إلى نظان صوتي وترفيهي مكون من 14 مكبر صوت طراز ريفيل، مع كاميرا 360 درجة، بالاضافة إلى الناحية الخلفية والتي تمتلك بعض العناصر القياسية مثل منظومة العادم المزدوجة، والعواكس الضوئية الليلية.

الاداء الفني للسيارة لينكولن أفياتور 2022 

 

دعمت السيارة لينكولن أفياتور 2022 بمحرك سداسي الاسطوانات طراز V6، سعة 3000 سي سي، مقترن بشاحن مزدوج، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 400 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 562 نيوتن/متر، مدعوم بعلبة تروس اوتوماتيكية الاداء مكونة من 10 نقلات.

ويذكر أن اسعار النسخة أفياتور ريزيرف 2022 تبدأ من 57.355 دولار امريكي.

لينكولن شركة لينكولن لينكولن أفياتور سيارة لينكولن أفياتور السيارة لينكولن أفياتور

ترشيحاتنا

هل يجوز الإغتسال من الجنابة بنية غسل الجمعة..البحوث الإسلامية يجيب

"فكري صالح"يكشف عن رأيه في أداء المنتخب أمام لبنان وتوقعاته لمواجهة السودان

شوبير يكشف تفاصيل إصابة حمدي فتحي وموقفه من مواجهة السودان

نصيحة الحضري قد تبعد الشناوي عن مواجهة السودان

مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع الميزانية لتفادي الإغلاق الحكومي

"لم أكن أقصد".. سيدة تعرض ابنها للبيع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بكرهك.. ابنة شيرين عبد الوهاب تهاجم حسام حبيب من خلال أغنية بعد انفصاله عن والدتها.. فيديو

حرام يلعب أساسي.. ميدو يفتح النار على نجم الزمالك بسبب مباراة مصر ولبنان

غلق جديد لمواجهة تحورات كورونا .. مستشار الرئيس يفجر مفاجأة .. فيديو

لرغبتها الدائمة في إقامة علاقة حميمة.. عريس يقتل عروسه بعد 9 شهور زواج في الطالبية

حقيقة تعرض مصر إلى زلزال اليوم

تحذير من العواصف ... توقعات حالة الطقس الأيام القادمة

قبل انطلاقها بساعات.. خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن امتحانات رابعة ابتدائي

السعودية.. ‏توجيه عاجل من التعليم بعد تسجيل أول إصابة أوميكرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعتزل الفن 3 سنوات لخدمة زوجته .. حكاية حب رشوان توفيق عمرها 62 عاما

يٌغرد منفردا في الصدارة.. كيف أبهر مو صلاح العالم وحقق رقما قياسيا؟

غضب الطبيعة يهدد شتاء الإسكندرية.. هل تغرق عروس البحر المتوسط بسبب نوة قاسم؟

الجناح الأهم في معرض إيديكس للسلاح| روسيا تستعرض قوتها العسكرية الرادعة بأسلحة تظهر لأول مرة.. صور

فيديو

موجز الاخبار ..الرئيس السيسي يحضر اختبارات كشف الهيئة للطلاب المتقدمين للكليات العسكرية .. إنطلاق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال 19 ديسمبر

واقعة مأساوية .. قتل طفلة حلوان على يد عطار شاب

فيديو جراف.. حسن الخاتمة.. وفاة نجم الإسماعيلي ساجدا في مباراة فريقه

طلاق شيرين وحسام حبيب بالمحاكم .. وتطور أزمة عمر كمال.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

اﻟﻤﺰﻳﺪ