شاهد.. أحدث ظهور للكينج محمد منير

نشر الفنان مصطفى شوقي صورة له بصحبه الكينج محمد منير في أحدث ظهور له بعد وفاة ابنة شقيقته.

وكانت قد طرحت الشركة المنظمة لحفل الفنان محمد منير تذاكر الحفل الذى المقرر أن يقام يوم 24 ديسمبر الحالى بمناسبة الاحتفال بالكريسماس.

وتتراوح أسعار تذاكر حفل محمد منير بين 3 فئات 300 و600 و1200.

ويأتى حفل محمد منير كأول الأعمال التى تشهد ظهوره بعد رحيل ابن شقيقته الكبرى.

وكان الكينج محمد منير، قد أقام عزاء معتصم كمال، ابن شقيقته بمنطقة عابدين، مقتصرا على أقاربه المتواجدين بالقاهرة، وعدد من أصدقاءه المقربين وحرص الإعلامي محمود سعد على تقديم واجب العزاء.

وحرص الفنان محمد منير علي التواجد بجانب أسرته، لحضور صلاة الجنازة علي ابن شقيقته بمسجد الحصري.

وظهرت مشاعر الحزن والألم علي الكينج محمد منير من داخل سيارته، أثناء انتظاره لانتهاء صلاة الجنازة علي ابن شقيقته، والذي وافته المنية مساء أمس.

وسيطرت حالة من الحزن والبكاء علي أسرة الراحل وبعض الأصدقاء، الذين حرصوا علي حضور صلاة الجنازة وتشييع الجثمان.

وتوفي "معتصم كمال" ابن شقيقة الكينج محمد منير، إثر أزمة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى وفارق الحياة.