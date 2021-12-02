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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. أحدث ظهور للكينج محمد منير

صدى البلد

نشر الفنان مصطفى شوقي صورة له بصحبه الكينج محمد منير في أحدث ظهور له بعد وفاة ابنة شقيقته.

وكانت قد طرحت الشركة المنظمة لحفل الفنان محمد منير تذاكر الحفل الذى المقرر أن يقام يوم 24 ديسمبر الحالى بمناسبة الاحتفال بالكريسماس. 

وتتراوح أسعار تذاكر حفل محمد منير بين 3 فئات 300 و600 و1200. 

ويأتى حفل محمد منير كأول الأعمال التى تشهد ظهوره بعد رحيل ابن شقيقته الكبرى. 

وكان  الكينج محمد منير، قد أقام عزاء معتصم كمال، ابن شقيقته  بمنطقة عابدين، مقتصرا على أقاربه المتواجدين بالقاهرة، وعدد من أصدقاءه المقربين وحرص الإعلامي محمود سعد على تقديم واجب العزاء.

أول ظهور بعد وفاة ابن شقيقته.. محمد منير يحيى حفلا فى الكريسماس

محمد منير يتلقى العزاء في نجل شقيقته بـ عابدين .. شاهد

وحرص الفنان محمد منير علي التواجد بجانب أسرته، لحضور صلاة الجنازة علي ابن شقيقته بمسجد الحصري.

وظهرت مشاعر الحزن والألم علي الكينج محمد منير من داخل سيارته، أثناء انتظاره لانتهاء صلاة الجنازة علي ابن شقيقته، والذي وافته المنية مساء أمس.

وسيطرت حالة من الحزن والبكاء علي أسرة الراحل وبعض الأصدقاء، الذين حرصوا علي حضور صلاة الجنازة وتشييع الجثمان.

 وتوفي "معتصم كمال" ابن شقيقة الكينج محمد منير، إثر أزمة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى وفارق الحياة.

إعلامي الكينج منير الإعلامي مصطفى شوقي

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