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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول ظهور بعد وفاة ابن شقيقته.. محمد منير يحيى حفلا فى الكريسماس

محمد منير
محمد منير

تطرح الشركة المنظمة لحفل الفنان محمد منير تذاكر الحفل الذى المقرر أن يقام يوم 24 ديسمبر الحالى بمناسبة الاحتفال بالكريسماس. 

وتتراوح أسعار تذاكر حفل محمد منير بين 3 فئات 300 و600 و1200. 

ويأتى حفل محمد منير كأول الأعمال التى تشهد ظهوره بعد رحيل ابن شقيقته الكبرى. 

وكان  الكينج محمد منير، قد أقام عزاء معتصم كمال، ابن شقيقته اليوم بمنطقة عابدين، مقتصرا على أقاربه المتواجدين بالقاهرة، وعدد من أصدقاءه المقربين وحرص الإعلامي محمود سعد على تقديم واجب العزاء.

وحرص الفنان محمد منير علي التواجد بجانب أسرته، لحضور صلاة الجنازة علي ابن شقيقته بمسجد الحصري.

وظهرت مشاعر الحزن والألم علي الكينج محمد منير من داخل سيارته، أثناء انتظاره لانتهاء صلاة الجنازة علي ابن شقيقته، والذي وافته المنية مساء أمس.

وسيطرت حالة من الحزن والبكاء علي أسرة الراحل وبعض الأصدقاء، الذين حرصوا علي حضور صلاة الجنازة وتشييع الجثمان.

 وتوفي "معتصم كمال" ابن شقيقة الكينج محمد منير، إثر أزمة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى وفارق الحياة.

محمد منير الكريسماس مدينة 6 أكتوبر الاحتفال بالكريسماس الكينج محمد منير

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