تأشيرة طويلة الأمد.. إجراءات دخول الجزائريين إلى مصر

أعلنت السفارة المصرية في الجزائر عن إجراءات دخول الجزائريين إلى مصر.

و جاء في بيان السفارة المصرية، "في إطار تعزيز الروابط التاريخية والأخوية بين الشعبين الشقيقين وتجسيدا للعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية في كافة المجالات،

يسعد السفارة المصرية في الجزائر أن تعلن عن تسهيلات جديدة تخص إجراءات دخول الاشقاء الجزائريين إلى بلدهم الثاني مصر."





و أضافت في البيان "تُطلق سفارة جمهورية مصر العربية في الجزائر "تأشيرة الدخول طويلة الأمد" المخصصة للمواطنين الجزائريين، والتي صُممت لتمنح مرونة أكبر في السفر والزيارة والاقامة، وذلك وفق المميزات التالية:

صلاحية التأشيرة 5 سنوات كاملة.

تأشيرة متعددة الدخول تتيح السفر والعودة لعدة مرات طوال فترة الصلاحية.

مدة الإقامة: تسمح بالإقامة لمدة تصل إلى 180 يوماً في المرة الواحدة, دون حد أقصى لعدد مرات الدخول.





وفي هذا الصدد، ترحب السفارة بالأشقاء من الجزائر للسفر وزيارة بلدهم الثاني مصر."





و نهاية البيان طالبت السفارة المصرية من الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات حول الوثائق المطلوبة وكيفية التقديم، زيارة مقر السفارة أو التواصل عبر المنصات ووسائل التواصل الرسمية.