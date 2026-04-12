نيويورك تايمز: الحصار البحري لمضيق هرمز بمثابة عمل حربي ضد إيران

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن فرض الحصار البحري على مضيق هرمز يعتبر بمثابة عمل حربي ضد إيران.

و أضافت الصحيفة: "الحصار البحري يعتبر عملا حربيا.. فرض الولايات المتحدة حصارا على المضيق.. من المرجح أن يكون له عواقب وخيمة على الدول الأخرى التي تستخدم هذا الممر المائي".

و في وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدداً عزمه على فرض حصار على مضيق هرمز في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، مشيراً إلى أن الأمر سيستغرق وقتاً.

ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منشورا بعد فشل المفاوضات مع إيران، أعلن فيه فرض حصار بحري على مضيق هرمز.

وكتب الرئيس الأمريكي في منشور مطوّل: "ابتداء من الآن، ستبدأ البحرية الأمريكية، الأفضل في العالم، عملية منع أي سفينة تحاول دخول مضيق هرمز أو الخروج منه".

بدأ ترامب منشوره بالقول: "وعدت إيران بفتح مضيق هرمز، لكنها تعمّدت عدم الوفاء بوعدها، وقد تسبب هذا في قلق وعدم استقرار ومعاناة لكثير من الناس والدول حول العالم، يزعمون أنهم زرعوا ألغامًا في الماء، مع أن أسطولهم البحري بأكمله، ومعظم ألغامهم، قد دُمّر بالكامل، ربما يكونون قد فعلوا، ولكن أي مالك سفينة سيرغب في المخاطرة؟ هناك عار كبير وضرر دائم لسمعة إيران، ولما تبقى من "قادتها"، لكننا تجاوزنا كل ذلك،وكما وعدوا، من الأفضل لهم أن يبدأوا عملية فتح هذا الممر المائي الدولي بسرعة!".

وتابع ترامب قائلاً: “إنهم ينتهكون كل قانون. لقد تلقيت إحاطة كاملة من نائب الرئيس جيه. دي. فانس، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، حول الاجتماع الذي عُقد في إسلام آباد تحت القيادة الكريمة والكفؤة للغاية للمارشال عاصم منير ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، إنهم أشخاص استثنائيون، ويشكرونني باستمرار لإنقاذ ما بين 30 و50 مليون شخص مما كان يمكن أن يكون حربًا مروعة مع الهند. أُقدّر دائمًا سماع ذلك ، إن حجم الإنسانية التي تجلّت في ذلك لا يُمكن تصوره.”