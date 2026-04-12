سجال في الكنيست بعد السخرية من ترامب عقب إعلانه حصار مضيق هرمز

سخر عضو الكنيست الإسرائيلي زفيكا فوغل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد إعلانه فرض حصار بحري على مضيق هرمز، حيث نشر تغريدة على منصة “إكس” قال فيها: “دونالد، إذا اضطررت لإطلاق النار فافعل ذلك.. لا تثرثر”، في إشارة إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية بدل التصريحات.

وأثارت التغريدة ردود فعل داخلية في إسرائيل، إذ رد عضو الكنيست جلعاد كاريف منتقدًا فوغل، قائلاً: “ما علاقتك أنت ومستشاروك بالبط؟”، في إشارة إلى صياغة التغريدة الساخرة، بينما وصفت النائبة ميراف بن آري تصريحاته بأنها “محرجة وتمثل إحراجا للمواطنين”.

Donald, if you have to shoot, shoot. Don’t quack 🦆 — צביקה פוגל (@tzvikafoghel) April 12, 2026

جاءت هذه التصريحات في أعقاب إعلان ترامب عبر منصاته فرض حصار بحري على مضيق هرمز، وهو ما أثار تفاعلات سياسية وإعلامية واسعة، وسط جدل حول طبيعة الموقف الأمريكي وتداعياته الإقليمية.