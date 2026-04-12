ترامب: سنفرض رسوما جمركية بنسبة 50% على الصين إذا قدمت مساعدات عسكرية لإيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أن الولايات المتحدة قد تفرض رسوما جمركية بنسبة 50% على الصين إذا قدمت مساعدات عسكرية لإيران.

وقال ردا على سؤال بهذا الشأن: "إذا قبضنا عليهم متلبسين بذلك، فسيحصلون على رسوم جمركية بنسبة 50%، وهذا رقم مذهل"، مشيرا إلى أن مثل هذه التعريفات قد تطبق أيضا على دول أخرى.





وفي السياق ذاته، أعلن الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة تعتزم فرض حصار بحري كامل على إيران، على غرار ما فعلته مع فنزويلا، وقال ترامب: "نعتقد أن العديد من الدول ستساعدنا في هذا الأمر أيضا، لكننا نفرض حصارا كاملا. لن نسمح لإيران بجني الأموال من بيع النفط لمن تحب، وليس لمن لا تحب".





وتأتي تصريحات ترامب بعد إعلان القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني أن أي محاولة لعبور السفن العسكرية الأمريكية من مضيق هرمز ستواجه برد فعل قاس، وذلك ردا على إعلان واشنطن عبور مدمرتين للمضيق وبدء عملية إنشاء ممر آمن جديد للملاحة الدولية.