توتر متصاعد: السعودية تستدعي سفيرة العراق وتلوح بإجراءات حاسمة

تشهد العلاقات بين المملكة العربية السعودية والعراق تصعيدًا دبلوماسيًا لافتًا، بعدما أعلنت وزارة الخارجية السعودية استدعاء سفيرة العراق لدى المملكة، صفية طالب السهيل ، وتسليمها مذكرة احتجاج رسمية على خلفية الهجمات التي استهدفت أراضي المملكة وعددًا من دول الخليج باستخدام طائرات مسيّرة انطلقت من داخل الأراضي العراقية.





وخلال اللقاء، الذي جرى بحضور وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية سعود الساطي ، أعربت الرياض عن إدانتها الشديدة لتلك الهجمات، ووصفتها بأنها تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدول وتهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المنطقة، خاصة في ظل حساسية المرحلة الحالية التي تشهد توترات متزايدة على أكثر من جبهة في الشرق الأوسط.





وأكدت الخارجية السعودية أن تكرار مثل هذه الهجمات يضع علامات استفهام حول قدرة الجهات المعنية في العراق على ضبط الأوضاع داخل أراضيها، مشددة على ضرورة أن تتحمل الحكومة العراقية مسؤولياتها الكاملة في منع استخدام أراضيها كمنطلق لتهديد دول الجوار. كما طالبت باتخاذ إجراءات حازمة وفورية لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، في إطار الحفاظ على الأمن الإقليمي ومنع انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التصعيد.





ويأتي هذا التحرك في وقت بالغ الحساسية، حيث تتزايد المخاوف من اتساع رقعة التوتر في المنطقة، خصوصًا مع تصاعد الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ التي تستهدف منشآت حيوية ومناطق استراتيجية، وهو ما يهدد بتقويض الاستقرار ويزيد من احتمالات المواجهة غير المباشرة بين أطراف إقليمية.





كما جددت المملكة تأكيدها على أنها لن تتهاون في الدفاع عن أمنها وسيادتها، مشيرة إلى أنها تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات لحماية أراضيها ومواطنيها، وفقًا للقوانين الدولية. وفي المقابل، يُنظر إلى هذا التصعيد على أنه رسالة سياسية واضحة بضرورة احتواء الوضع قبل خروجه عن السيطرة، خاصة مع تزايد الضغوط الدولية والإقليمية لتجنب مزيد من التدهور في العلاقات بين دول المنطقة.





وتعكس هذه التطورات حالة من التوتر المتصاعد الذي قد تكون له تداعيات أوسع خلال الفترة المقبلة، ليس فقط على مستوى العلاقات الثنائية بين الرياض وبغداد، ولكن أيضًا على المشهد الإقليمي ككل، في ظل تشابك الملفات الأمنية والسياسية، واستمرار الصراع غير المباشر بين عدة قوى داخل المنطقة



