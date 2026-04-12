نائب ديمقراطي: "لا أفهم" خطة ترامب لحصار مضيق هرمز

أعرب السيناتور مارك وارنر، العضو الديمقراطي في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي، عن حيرته إزاء نية الرئيس دونالد ترامب فرض حصار خاص على مضيق هرمز.

وقال وارنر على قناة "سي إن إن": "ليس لدي أي فكرة، سوى أنه يستطيع منع السفن من كلا طرفي المضيق، كيف سيعيد فتحه، وكيف سنتمكن من إيصال السفن عبره".

وأضاف وارنر أنه "متأكد" من أن نائب الرئيس جيه دي فانس بذل قصارى جهده خلال المفاوضات في باكستان لإنهاء الحرب في نهاية هذا الأسبوع.

وقال: "آمل أن يستمروا في هذه المفاوضات، لكنني لا أرى كيف - بعد مرور أكثر من 40 يومًا على هذه الحرب - سنكون أكثر أمانًا، أو حلفاءنا".