إيمان عبد الغني عن المطربة أحلام: شخصية بسيطة وبموت فيها.. فيديو

قالت إيمان عبد الغني، مطربة بدار الأوبرا المصرية، إن الفنانة الإماراتيه أحلام شخصية جميلة وطيبة، معقبه: "بموت فيها جدا".

وأضافت "عبدالغني"، خلال استضافتها ببرنامج "أبلة فاهيتا"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"،: "دائما على تواصل معها، وعندما ذهبت إلى دبي بعد برنامج ذا فويس تقابلنا وعزمتني على العشاء".



وأشارت إيمان عبد الغني، مطربة بدار الأوبرا المصرية،: "الفنانة أحلام بسيطة وإنسانة طيبة جدا".

إيمان عبد الغني مطربة بدار الأوبرا المصرية، شاركت في برنامج ذا فويس في موسمه الخامس 2019 The Voice ضمن فريق الفنانة أحلام وتأهلت للعرض المباشر النهائي.

وتعتبر الصوت المصري الوحيد الذي تمكن من الوصول للحلقة النهائية خلال الخمس مواسم منذ بداية البرنامج.