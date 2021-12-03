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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عمدة نيويورك يعلن أول حالات إصابة بمتحور أوميكرون في المدينة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن عمدة نيويورك، بيل دي بلازيو، عن تسجيل أول حالات الإصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" في المدينة.

وقال دي بلازيو في مؤتمر صحفي: "الوضع تغير. هناك كثير ما لا نعلمه عن أوميكرون. وما نعلمه هو أنه لدينا حالات الإصابة في نيويورك".

وأبلغت منظمة الصحة العالمية بظهور متحور "أوميكرون" الجديد لأول مرة من قبل جنوب أفريقيا، في 24 نوفمبر.

وفقا للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، فإن العدد الكبير من الطفرات في بروتين سبايك الخاص بالمتحور، يمكن أن يجعله أكثر قابلية للانتقال وأكثر خطورة من جميع السلالات السابقة.


وذكرت الجمعية الطبية في جنوب أفريقيا، أن الأطباء في البلاد لم يلاحظوا أي أعراض خاصة على المصابين بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" مقارنة بسلالة "دلتا".

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