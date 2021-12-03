تبث من بيروت.. إعلامي لبناني يطالب "قرداحي" بإغلاق قنوات المسيرة واللؤلؤة

تساءل الإعلامي اللبناني طارق أبوزينب عن مصير القنوات الفضائية اللبنانية المدعومة من إيران والتي تبث من بيروت حيث قال : اسأل وزير الاعلام اللبناني ⁧‫المراوغ جورج قرداحي‬⁩ الذي تسبب بأزمة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي ، يوجد في لبنان قنوات فضائية مدعومة من ايران والتي تبث من بيروت و التي لم تحصل على تصريح للعمل مثل قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين الارهابيين والذين يعملوا على زعزعة استقرار المنطقة وايضاً قناة "اللؤلؤة" لماذا لم يتم إغلاقها؟.

وأكد ابوزينب في تصريحات خاصة ل صدي البلد إن تلك القنوات تحرض وتهاجم دول مجلس التعاون الخليجي لاسيما ⁧‫المملكة العربية السعودية‬⁩ ومملكة ⁧‫البحرين‬⁩.



وأضاف : فلماذا لم يبادر وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي ويعمل على ايقاف هذه القنوات الغير الشريعية وخاصة بانه صرح سابقاً لم يقصد الاساءة للمملكة العربية السعودية ؟؟؟.

وكان قناة الجديد اللبنانية أفادت بأن الوزير ‎ جورج قرداحي يتجه الى إعلان استقالته من الحكومة غدا بعد لقاء جمعه بالرئيس ‎ميقاتي امس الاربعاء ونزولا عند طلب الفرنسيين لحل الأزمة قبل لقاء ‎ماكرون بولي العهد السعودي ‎محمد بن سلمان

وقالت القناة اللبنانية نقلا عن مصادرها : اتصال بين قرداحي والرئيس ميشال عون سبق قراره بالاستقالة التي سيعلنها غداً من وزارة الاعلام

وأشارت القناة نقلا عن ‏مصادر في السراي الحكومية لـ"الجديد" الي ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لم يتبلغ رسميا اي شيء عن استقالة قرداحي.

كما لفتت المصادر الي انه يتم البحث عن اسم البديل الذي سيخلف قرداحي، مضيفا " وحتى تعيين شخصية اخرى سيكون وزير التربية عباس الحلبي وزيراً للاعلام بالوكالة.