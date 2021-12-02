تفاصيل جديدة عن اقالة قرداحي والدور الفرنسي في ذلك ومن يخلفه

أفادت قناة الجديد اللبنانية بأن الوزير ‎ جورج قرداحي يتجه إلى إعلان استقالته من الحكومة غدا بعد لقاء جمعه بالرئيس ‎ميقاتي أمس الاربعاء ونزولا على طلب الفرنسيين لحل الأزمة قبل لقاء ‎ماكرون بولي العهد السعودي ‎محمد بن سلمان

وقالت القناة اللبنانية نقلا عن مصادرها : اتصال بين قرداحي والرئيس ميشال عون سبق قراره بالاستقالة التي سيعلنها غداً من وزارة الاعلام

وأشارت القناة نقلا عن ‏مصادر في السراي الحكومية لـ"الجديد" الي ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لم يتبلغ رسميا اي شيء عن استقالة قرداحي.

كما لفتت المصادر إلى أنه يتم البحث عن إسم البديل الذي سيخلف قرداحي، مضيفا " وحتى تعيين شخصية أخرى سيكون وزير التربية عباس الحلبي وزيراً للاعلام بالوكالة.