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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفاصيل جديدة عن اقالة قرداحي والدور الفرنسي في ذلك ومن يخلفه

قرداحي
قرداحي

أفادت قناة الجديد اللبنانية  بأن الوزير ‎ جورج قرداحي يتجه إلى إعلان استقالته من الحكومة غدا بعد لقاء جمعه بالرئيس ‎ميقاتي أمس الاربعاء ونزولا على طلب الفرنسيين لحل الأزمة قبل لقاء ‎ماكرون بولي العهد السعودي ‎محمد بن سلمان

وقالت القناة اللبنانية نقلا عن مصادرها  : اتصال بين قرداحي والرئيس ميشال عون سبق قراره بالاستقالة التي سيعلنها غداً من وزارة الاعلام

وأشارت القناة نقلا عن ‏مصادر  في السراي  الحكومية لـ"الجديد" الي ان  رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لم يتبلغ رسميا اي شيء عن استقالة قرداحي.

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رويترز: جورج قرداحي يعلن استقالته من منصب وزير الإعلام اللبناني غدا

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جورج قرداحي مهنئا الإمارات بعيدها الوطني: "بلاد خير تشعّ أنوارها على العالم"

كما لفتت المصادر إلى أنه يتم البحث عن إسم البديل الذي سيخلف قرداحي، مضيفا " وحتى تعيين شخصية أخرى سيكون وزير التربية عباس الحلبي وزيراً للاعلام بالوكالة.

 

لبنان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ماكرون وزير الاعلام جورج قرداحي الرئيس ميشال عون نجيب ميقاتي وزير الإعلام اللبناني

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